- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 62
- Час на прочитання
- 1 хв
Утилізація триває: ЗСУ помножили на нуль сотні окупантів та десятки озброєнь
Останні дані Генштабу фіксують серйозний удар по артилерійських системах та безпілотниках ворога.
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив актуальну інформацію про втрати російських окупаційних військ на фронті. За добу 21 травня українські захисники ліквідували або поранили ще 880 загарбників.
Про це йдеться у дописі Генштабу в Мережі.
Втрати РФ на 22 травня 2026 року
Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення і до 22 травня2026 року орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 353 860 (+880) осіб
танків — 11 944 (+1) од.
бойових броньованих машин — 24 594 (+3) од.
артилерійських систем — 42 511 (+57) од.
реактивних систем залпового вогню — 1 798 (+1) од.
засобів протиповітряної оборони — 1 390 (+1) од.
літаків — 436 (+0) од.
гелікоптерів — 353 (+0) од.
наземних роботизованих комплексів — 1 440 (+4) од.
безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня — 304 659 (+1 872) од.
крилатих ракет — 4 632 (+0) од.
кораблів/катерів — 33 (+0) од.
підводних човнів — 2 (+0) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 98 205 (+135) од.
спеціальної техніки — 4 207 (+0) од.
Нагадаємо, Україна сповільнила наступ РФ та поступово перехоплює ініціативу завдяки завданню ворогу катастрофічних втрат і технологічній перевазі. За словами міністра оборони Михайла Федорова, щомісяця Росія втрачає понад 34 — 35 тис. військових (вбитими або важко пораненими). Наразі кожен квадратний кілометр просування коштує ворогу непропорційно дорого: у квітні втрати становили 179 осіб на 1 км².