Завтра, 23 травня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного ісповідника Михаїла, єпископа. З юних років майбутній святитель прагнув духовного життя, відзначався любов’ю до молитви, стриманістю та глибокою побожністю. Він зростав у благочестивому середовищі, де з дитинства пізнавав Святе Письмо та церковні традиції. Усвідомивши покликання до служіння Богові, Михаїл обрав шлях чернецтва, присвятивши себе молитві, посту й духовному вдосконаленню.

Перебуваючи в монастирі, преподобний швидко здобув повагу братії завдяки смиренню, мудрості та доброзичливості. Він був прикладом послуху й невтомної праці. Його духовний авторитет зростав настільки, що згодом Церква покликала його до єпископського служіння.

Як архіпастир святий Михаїл дбав про чистоту православної віри, підтримував духовенство та наставляв вірян у християнському житті. Він багато проповідував, закликаючи людей до покаяння, любові до ближнього та твердості у вірі. Особливу увагу святитель приділяв допомозі нужденним, утішав засмучених і підтримував переслідуваних.

Однак час його служіння був непростим. Церква переживала періоди гонінь і духовних потрясінь. За відданість православному вченню та непохитність у сповіданні віри святитель Михаїл зазнав переслідувань. Його намагалися змусити зректися церковної правди, проте він залишився вірним Христові.

Церковне свято 23 травня — день пам’яті святої преподобної Євфросинії

Народилася вона у князівській родині, отримавши при хрещенні ім’я Предслава. З дитинства дівчина відзначалася винятковою побожністю, любов’ю до молитви та знання. На відміну від звичних очікувань свого стану, вона не прагнула світського життя, шлюбів чи розкошів, а всім серцем тягнулася до духовної мудрості.

В юні роки Предслава таємно залишила батьківський дім і прийняла чернечий постриг у монастирі, взявши ім’я Євфросинія. Відтоді все її життя стало безперервним служінням Богові через молитву, піст і працю. Вона провадила суворе аскетичне життя, поєднуючи внутрішнє смирення з великою духовною силою.

Свята Євфросинія особливо відзначилася своєю просвітницькою діяльністю. Вона переписувала та поширювала духовні книги, сприяла розвитку освіти та писемності, а також навчала молодих дівчат християнських чеснот. Завдяки її зусиллям духовне життя Полоцька значно зміцнилося.

Одним із найважливіших її звершень стало заснування монастирів, які стали осередками молитви, освіти та духовного зростання. Вона прагнула, щоб чернече життя було не лише шляхом відречення від світу, а й служінням любові, милосердю та просвіті.

Попри своє високе походження, Євфросинія обрала шлях смирення. Вона відмовилася від князівської слави, багатства і почестей, вбачаючи справжню цінність лише у Христі. Її життя стало свідченням того, що духовне багатство перевищує будь-які земні скарби.

У зрілі роки свята здійснила паломництво до Святої Землі, де прагнула вклонитися святим місцям, пов’язаним із земним життям Спасителя. Там вона провела останній період свого життя в молитві та смиренні. Померла преподобна Євфросинія в Єрусалимі, залишивши по собі світлий духовний слід.

Прикмети 23 травня

Вранці птахи співають без зупину — буде дощ.

Кріт активно викидає землю з нори — чекайте на дощові дні.

Бджоли вранці активно літають — до теплого і сонячного дня.

Що завтра не можна робити

За народними віруваннями цього дня не радять переїжджати, розповідати про свої плани, позичати гроші чи віддавати власні речі. Вважається, що разом із цим можна «віддати» своє здоров’я або фінансову удачу.

Що можна робити завтра

Саме в цей період триває активне висаджування огірків, однак цього дня його вже рекомендують завершувати. Також сприятливо зайнятися прибиранням у домі та позбутися зайвих речей, очищаючи простір від усього непотрібного.

