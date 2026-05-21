День ангела 21 травня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 21 травня, день ангела

Хто святкує день ангела 21 травня

21 травня 2026 року привітайте з іменинами Костянтина, Михайла, Федора, Олену.

Костянтин — латинське походження, означає «стійкий». В дитинстві доброзичливий, тихий. В дорослому віці стає імпульсивним, відкритим до спілкування.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається як «хто як Бог». В дитинстві вихований, ввічливий. В дорослому віці стає справедливим, щирим.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подарунок Бога». В дитинстві ніжний, тихий. В дорослому віці стає більш впевненим у собі, емоційним.

Олена — давньогрецьке походження, означає «світла». В дитинстві харизматична, цілеспрямована. В дорослому віці стає товариською, дружелюбною.

День ангела 21 травня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай Ваш небесний покровитель завжди оберігає Вас від усього злого, дарує міцне здоров’я, внутрішню гармонію та впевненість у кожному кроці. Нехай у Вашому житті завжди буде світло, любов і добробут.

З Днем ангела! Бажаю, щоб Ваш янгол-охоронець щодня тримав Вас під своїм крилом, допомагав у важливих рішеннях і відводив усі негаразди. Нехай у серці панує спокій, а в душі — віра та надія.

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай цей день принесе тепло, радість і відчуття захищеності. Бажаю, щоб життя було наповнене щасливими подіями, щирими людьми та світлими мріями, які обов’язково здійснюються.

Зі святом Вашого небесного покровителя! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, допомагає долати труднощі та відкриває перед Вами нові можливості. Бажаю миру в душі, радості в серці та стабільного добробуту.

Вітаю з Днем ангела! Нехай у Вашому житті завжди буде Божа ласка, підтримка згори та невичерпна сила для здійснення всіх задумів. Нехай кожен день приносить натхнення, гармонію та щастя.

