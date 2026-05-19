Церковне свято 20 травня

Завтра, 20 травня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Талатея. За переказами, Талалей народився в благочестивій християнській родині. З раннього віку він був вихований у дусі любові до Бога, милосердя та смирення. Особливу увагу приділяв молитві та вивченню Святого Письма, що сформувало його як глибоко духовну особистість.

У юності він обрав шлях служіння Богу та лікування людей, поєднуючи духовну і практичну допомогу ближнім. У християнській традиції він часто згадується як лікар, який безкорисливо лікував хворих, не беручи винагороди, вважаючи свої дари проявом Божої благодаті.

Діяльність Талалея припала на час, коли християн переслідували за відмову поклонятися язичницьким богам. Його відкрито визнана віра та допомога іншим християнам привернули увагу місцевої влади.

Його було заарештовано за наказом римського правителя. Під час допитів Талалей твердо сповідував свою віру у Христа, відмовляючись зректися переконань, навіть під загрозою катувань. Перекази свідчать, що він залишався спокійним і молитовним навіть у найжорстокіших випробуваннях, надихаючи інших в’язнів своїм прикладом.

Після тривалих катувань святий Талалей був страчений. Його мученицька смерть стала свідченням абсолютної відданості християнським ідеалам. У християнській традиції він сприймається як переможець не через силу зброї, а через духовну непохитність.

Його смерть датується періодом гонінь, хоча точні історичні дані різняться залежно від джерел.

Після смерті святого його пам’ять швидко набула поширення серед християн. Його шанують як цілителя, мученика та заступника тих, хто страждає від хвороб і випробувань.

У православній та католицькій традиціях святий Талалей вважається прикладом того, як віра може перетворити страждання на духовну перемогу. Його образ нагадує про силу внутрішньої стійкості, яка не залежить від зовнішніх обставин.

Прикмети 20 травня

Народні прикмети 20 травня

Сонячна і ясна погода — чекайте на великий урожай.

Дощить цього дня — до теплої і м’якої осені.

Вранці багато роси — швидко зміниться погода.

Що завтра не можна робити

Цього дня не варто вступати в сварки, адже конфлікти можуть затягнутися надовго. Також не радили давати гроші в борг — вірили, що разом із ними з дому може «піти» достаток.

Що можна робити завтра

Святого Талатея вважали особливим заступником огіркового врожаю, тож саме цього часу радили висаджувати огірки — вірячи, що вони виростуть рясними й щедрими.

