День ангела 18 травня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 18 травня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 18 травня

18 травня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Давида, Дениса, Павла, Петра, Семена, Клавдію, Олександру, Христину, Юлію.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві цілеспрямований, відважний. В дорослому віці стає великодушним, душею будь-якої компанії.

Давид — давньоєврейське ім’я, перекладається як «улюблений». В дитинстві незворушний, врівноважений. В дорослому віці стає м’яким, не вміє керувати.

Денис — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячений Діонісу». В дитинстві позитивний, енергійний. В дорослому віці стає доброзичливим, життєрадісним.

Павло — латинське походження, означає «молодший». В дитинстві ніжний, добрий. В дорослому віці стає замкнутим, але любить подорожувати.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «скеля». В дитинстві приємний, доброзичливий. В дорослому віці стає романтичним, веселим.

Семен — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «почутий Богом в молитві». В дитинстві життєрадісний, філософськи ставиться до невдач. В дорослому віці стає терплячим, розважливим.

Клавдія — латинське походження, означає «кульгава». В дитинстві добра, розумна. В дорослому віці стає незалежною, не терпить рутинну роботу.

Олександра — давньогрецьке ім’я, перекладається як «захисниця». В дитинстві неспокійна, енергійна. В дорослому віці стає товариською, самовпевненою.

Христина — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячена Христу». В дитинстві вихована, комунікабельна. В дорослому віці стає влюбливою, надійною.

Юлія — латинське походження, означає «з роду Юлія». В дитинстві ніжна, примхлива. В дорослому віці стає відповідальною, рішучою.

День ангела 18 травня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, дарує сили, натхнення та впевненість у кожному дні. Бажаю міцного здоров’я, душевного тепла, щирих людей поруч і здійснення найзаповітніших мрій.

З іменинами! Нехай ангел-охоронець щодня веде тебе правильною дорогою, захищає від усього лихого та наповнює життя світлом і добром. Бажаю гармонії, радості, добробуту та безмежного щастя.

У День ангела хочу побажати тобі миру в серці, щасливих моментів і Божого благословення. Нехай доля буде щедрою на приємні події, а твій ангел завжди допомагає долати будь-які труднощі та підтримує у важливі миті життя.

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди панують любов, затишок і взаєморозуміння. Бажаю, щоб небесний охоронець дарував тобі сили для нових звершень, оберігав рідних і приносив у дім радість та спокій.

Вітаю з чудовим святом — Днем ангела! Нехай кожен день буде наповнений добром, щирими усмішками та приємними несподіванками. Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди був поруч, підтримував у всіх починаннях і допомагав здійснювати мрії.

