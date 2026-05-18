День ангела 18 травня: кого та як вітати з іменинами
18 травня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 18 травня
18 травня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Давида, Дениса, Павла, Петра, Семена, Клавдію, Олександру, Христину, Юлію.
Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві цілеспрямований, відважний. В дорослому віці стає великодушним, душею будь-якої компанії.
Давид — давньоєврейське ім’я, перекладається як «улюблений». В дитинстві незворушний, врівноважений. В дорослому віці стає м’яким, не вміє керувати.
Денис — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячений Діонісу». В дитинстві позитивний, енергійний. В дорослому віці стає доброзичливим, життєрадісним.
Павло — латинське походження, означає «молодший». В дитинстві ніжний, добрий. В дорослому віці стає замкнутим, але любить подорожувати.
Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «скеля». В дитинстві приємний, доброзичливий. В дорослому віці стає романтичним, веселим.
Семен — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «почутий Богом в молитві». В дитинстві життєрадісний, філософськи ставиться до невдач. В дорослому віці стає терплячим, розважливим.
Клавдія — латинське походження, означає «кульгава». В дитинстві добра, розумна. В дорослому віці стає незалежною, не терпить рутинну роботу.
Олександра — давньогрецьке ім’я, перекладається як «захисниця». В дитинстві неспокійна, енергійна. В дорослому віці стає товариською, самовпевненою.
Христина — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячена Христу». В дитинстві вихована, комунікабельна. В дорослому віці стає влюбливою, надійною.
Юлія — латинське походження, означає «з роду Юлія». В дитинстві ніжна, примхлива. В дорослому віці стає відповідальною, рішучою.
День ангела 18 травня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, дарує сили, натхнення та впевненість у кожному дні. Бажаю міцного здоров’я, душевного тепла, щирих людей поруч і здійснення найзаповітніших мрій.
З іменинами! Нехай ангел-охоронець щодня веде тебе правильною дорогою, захищає від усього лихого та наповнює життя світлом і добром. Бажаю гармонії, радості, добробуту та безмежного щастя.
У День ангела хочу побажати тобі миру в серці, щасливих моментів і Божого благословення. Нехай доля буде щедрою на приємні події, а твій ангел завжди допомагає долати будь-які труднощі та підтримує у важливі миті життя.
Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди панують любов, затишок і взаєморозуміння. Бажаю, щоб небесний охоронець дарував тобі сили для нових звершень, оберігав рідних і приносив у дім радість та спокій.
Вітаю з чудовим святом — Днем ангела! Нехай кожен день буде наповнений добром, щирими усмішками та приємними несподіванками. Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди був поруч, підтримував у всіх починаннях і допомагав здійснювати мрії.