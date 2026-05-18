У Дніпрі пролунали вибухи під час атаки “Шахедів”: повідомляють про влучання у багатоповерхівку

Дрон / © tsn.ua

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У Дніпрі в ніч проти 18 травня 2026 року пролунали вибухи під час російської атаки ударними безпілотниками. У місті працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

“Дніпро під атакою росіян. Триває бойова робота наших сил ППО. Перебувайте у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги”, — написав він.

Реклама

Тим часом моніторингові канали повідомляють про ймовірне влучання “Шахеда” у багатоповерхівку. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Повітряна тривога у регіоні триває. Мешканців закликають залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки.

Оновлено 00:13

Через атаку росіян на Дніпро сталася пожежа на даху багатоповерхівки.

Реклама

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Атака на Дніпро 7 травня

Російські окупанти знову вгатили по Дніпру. Унаслідок російської атаки відомо про чотирьох постраждалих — серед них вагітна 21-річна жінка і чоловік 45 років. Обом надали медичну допомогу на місці.

Через удар спалахнула квартира у п’ятиповерховому житловому будинку. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Реклама

Новини партнерів