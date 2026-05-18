- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 4
- Час на прочитання
- 1 хв
У Дніпрі пролунали вибухи під час атаки “Шахедів”: повідомляють про влучання у багатоповерхівку
У Дніпрі в ніч проти 18 травня під час атаки російських дронів пролунали вибухи, працювали сили ППО, а моніторингові канали повідомили про ймовірне влучання “Шахеда” у багатоповерхівку.
У Дніпрі в ніч проти 18 травня 2026 року пролунали вибухи під час російської атаки ударними безпілотниками. У місті працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
“Дніпро під атакою росіян. Триває бойова робота наших сил ППО. Перебувайте у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги”, — написав він.
Тим часом моніторингові канали повідомляють про ймовірне влучання “Шахеда” у багатоповерхівку. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Повітряна тривога у регіоні триває. Мешканців закликають залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки.
Оновлено 00:13
Через атаку росіян на Дніпро сталася пожежа на даху багатоповерхівки.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Інформація про постраждалих уточнюється.
Атака на Дніпро 7 травня
Російські окупанти знову вгатили по Дніпру. Унаслідок російської атаки відомо про чотирьох постраждалих — серед них вагітна 21-річна жінка і чоловік 45 років. Обом надали медичну допомогу на місці.
Через удар спалахнула квартира у п’ятиповерховому житловому будинку. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.