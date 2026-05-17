Україну накриває нашестя циклонів: синоптики попередили, де «розгуляється» стихія

Погода в Україні / © unsplash.com

Реклама

Найближчими днями погода в Україні залишатиметься нестійкою, а на початку нового робочого тижня в атмосфері активізуються циклони.

Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, інформує Телеграф.

За словами синоптика, найближчим часом українцям варто запам’ятати термін «циклогенез».

Реклама

«Циклогенез — це процес утворення та розвитку циклонів. Тому запам’ятовуємо це визначення, найближчими днями будемо його згадувати», — написав Постригань.

Він пояснив, що новий циклонічний вихор формуватиметься над Туранською низовиною та Каспійським морем.

«Отже, на початку нового робочого тижня над просторами Туранської низовини та Каспійським морем створяться умови для циклогенезу — зародиться новий циклонічний вихор», — повідомив синоптик.

За його словами, така атмосферна ситуація принесе в Україну тепліше та більш вологе повітря.

Реклама

«За такої конфігурації в атмосфері до нас надходитиме більш тепле та вологе повітря. Спостерігатиметься нестійка з періодичними зливами та локальними грозами погода як вночі, так і вдень», — зазначив Постригань.

Тим часом у Гідрометцентрі повідомили, що 17 травня в Україні очікується мінлива хмарність.

Уночі короткочасні дощі прогнозують на крайньому заході та сході країни, а вдень опади очікуються майже по всій території України, крім західних областей. Подекуди можливі грози.

«Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 18-23°», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Раніше повідомлялося, що українців попереджають про нестійку погоду з 16 по 20 травня. Атмосферні фронти принесуть дощі, грози та сильний вітер.

Ми раніше інформували, що чутки про те, що цьогорічне літо в Україні пройде під знаком безперервної екстремальної спеки до +40 градусів, є перебільшенням.

Новини партнерів