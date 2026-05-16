Що посадити у тіні: 12 овочів і фруктів, яким не потрібне яскраве сонце

Тінисті ділянки саду не обов’язково залишати порожніми або засаджувати лише декоративними рослинами. Експерти із садівництва стверджують, що багато овочів, фруктів, зелені та навіть деякі їстівні квіти можуть добре рости без постійного сонячного світла. Деяким культурам достатньо кількох годин сонця на день або розсіяного освітлення.

Про це повідомило видання martha stewart.

Фахівці з Університету штату Орегон та Університету Міннесоти пояснюють: головне у вирощуванні рослин у тіні — враховувати, скільки світла вони отримують. Частина культур добре переносить півтінь, а деякі здатні рости навіть у місцях, куди майже не потрапляють прямі сонячні промені.

Серед рослин, які можуть давати врожай у затіненому саду, експерти назвали горох. Викладачка садівництва Лаура Айріш-Генсон розповіла, що минулого сезону його вдалося виростити на піднятій грядці з північного боку будівлі, де не було прямого сонця. Горох вважають культурою прохолодного сезону, а для його вирощування підходить вологий ґрунт і помірний полив.

Також у півтіні може рости морква. За словами фахівців, у менш освітлених місцях вона може проростати повільніше, а самі рослини іноді бувають менш компактними. Водночас це не впливає на смакові якості овочу.

До рослин, які добре переносять нестачу сонця, експерти віднесли й ароматні герані. Їх вирощують не лише як декоративні рослини — листя має цитрусовий аромат і використовується у кулінарії. Доцентка та садівниця Університету штату Орегон Брук Едмундс зазначила, що ароматні герані підходять для приготування сиропів, ароматизації вершків, молока та напоїв.

У затінених місцях також можна вирощувати часник. За словами Едмундс, у неї він росте на північній терасі, яка більшу частину дня перебуває у тіні та отримує лише кілька годин прямого сонячного світла.

Експерти рекомендують для півтіні й кукамелони — невеликі плоди, схожі на мініатюрні кавуни. Вони походять із Центральної Америки та мають кислуватий смак. Фахівці зазначають, що для їхнього росту достатньо кількох годин сонця на день.

Ще один варіант для невеликих затінених садів — карликові перці. Вони можуть рости у контейнерах, під вищими рослинами або в місцях із розсіяним світлом. Такі перці часто використовують для салатів.

Серед зелені експерти особливо виділили шпинат, кінзу та петрушку. Шпинат може рости навіть за 1–2 годин прямого сонця на день. Кінза добре переносить легку тінь і підходить для салатів та соусів, а петрушку радять висаджувати просторіше, щоб вона не ставала занадто волокнистою.

До списку рослин для тінистих садів також увійшов бок-чой. Фахівці радять збирати його молодим, поки листя ще невелике — у такому разі рослина легше переносить нестачу освітлення.

Окремо експерти згадали імбир, який добре росте у затінених і вологих місцях за достатньої кількості тепла. Його часто вирощують у контейнерах і за потреби переносять у різні частини саду.

Крім того, у півтіні можуть рости й кущі малини. Хоча на сонячних ділянках вони зазвичай плодоносять активніше, рослина здатна адаптуватися і до меншої кількості світла. Водночас садівники наголошують, що малина потребує регулярного обрізання та достатньо місця для росту.

