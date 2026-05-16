Что посадить в тени: 12 овощей и фруктов, которым не нужно яркое солнце

Тенистые участки сада не обязательно оставлять пустыми или засаживать только декоративными растениями. Эксперты по садоводству утверждают, что многие овощи, фрукты, зелень и даже некоторые съедобные цветы могут хорошо расти без постоянного солнечного света. Некоторым культурам достаточно нескольких часов солнца в день или рассеянного освещения.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Специалисты из Университета штата Орегон и Университета Миннесоты объясняют: главное в выращивании растений в тени — учитывать, сколько света они получают. Часть культур хорошо переносит полутень, а некоторые способны расти даже в местах, куда почти не попадают прямые солнечные лучи.

Среди растений, которые могут давать урожай в затенённом саду, эксперты назвали горох. Преподавательница садоводства Лаура Айриш-Генсон рассказала, что в прошлом сезоне его удалось вырастить на приподнятой грядке с северной стороны здания, где не было прямого солнца. Горох считают культурой прохладного сезона, а для его выращивания подходит влажная почва и умеренный полив.

Также в полутени может расти морковь. По словам специалистов, в менее освещенных местах она может прорастать медленнее, а сами растения иногда бывают менее компактными. В то же время это не влияет на вкусовые качества овоща.

К растениям, которые хорошо переносят недостаток солнца, эксперты отнесли и ароматные герани. Их выращивают не только как декоративные растения — листья имеют цитрусовый аромат и используются в кулинарии. Доцент и садовница Университета штата Орегон Брук Эдмундс отметила, что ароматные герани подходят для приготовления сиропов, ароматизации сливок, молока и напитков.

В затененных местах также можно выращивать чеснок. По словам Эдмундс, у нее он растет на северной террасе, которая большую часть дня находится в тени и получает лишь несколько часов прямого солнечного света.

Эксперты рекомендуют для полутени и кукамелоны — небольшие плоды, похожие на миниатюрные арбузы. Они происходят из Центральной Америки и имеют кисловатый вкус. Специалисты отмечают, что для их роста достаточно нескольких часов солнца в день.

Еще один вариант для небольших затененных садов — карликовые перцы. Они могут расти в контейнерах, под более высокими растениями или в местах с рассеянным светом. Такие перцы часто используют для салатов.

Среди зелени эксперты особенно выделили шпинат, кинзу и петрушку. Шпинат может расти даже при 1-2 часах прямого солнца в день. Кинза хорошо переносит легкую тень и подходит для салатов и соусов, а петрушку советуют высаживать просторнее, чтобы она не становилась слишком волокнистой.

В список растений для тенистых садов также вошел бок-чой. Специалисты советуют собирать его молодым, пока листья еще небольшие — в таком случае растение легче переносит недостаток освещения.

Отдельно эксперты упомянули имбирь, который хорошо растет в затененных и влажных местах при достаточном количестве тепла. Его часто выращивают в контейнерах и при необходимости переносят в разные части сада.

Кроме того, в полутени могут расти и кусты малины. Хотя на солнечных участках они обычно плодоносят активнее, растение способно адаптироваться и к меньшему количеству света. В то же время садоводы отмечают, что малина требует регулярной обрезки и достаточно места для роста.

