Когда нужно обрезать листья клубники после сбора ягод

Правильно обрезанное растение даст больший урожай в следующем году

После сбора урожая клубники важно правильно ухаживать за кустарником, чтобы в следующем сезоне получить еще больше ягод. Один из ключевых моментов — обрезка листьев.

В июле-августе после плодоношения растение входит в важнейшую фазу: оно закладывает цветочные почки на следующий год и наращивает корневую систему. Старые листья, отработавшие свой ресурс, становятся для нее обузой. Оно часто уже поражено болезнями, такими как пятнистость или мучнистая роса, и является идеальным убежищем для вредителей и их личинок.

Поэтому когда вы оставляете его на грядке, вы создаете инкубатор проблем на будущее.

Как правильно проводить обрезку

Оптимальный срок для обрезки — через 1-2 недели после сбора последних ягод, обычно это конец июля или начало августа. Слишком ранняя обрезка ослабит куст, а слишком позднее не даст ему времени восстановиться к зиме.

Важно использовать только острый и чистый секатор или ножницы. Желательно дезинфицировать инструмент после обработки нескольких кустов, особенно, если замечаете признаки болезней. Обрезать нужно старые, наружные листья, часто имеющие пятна, красноватый оттенок или лежащие на земле.

Оставьте в центре самые молодые и здоровые листья. Полное скашивание листьев — это меры, допустимые только для старых (старших 3-4 лет) или очень сильно зараженных плантаций.

Этот метод касается обычных, неремонтантных сортов клубники. Ремонтантные сорта, которые дают ягоды волнами в течение всего сезона, обрезать таким образом нельзя — вы просто лишите себя следующих урожаев.

Сразу после обрезки хорошо полейте грядку, а через 7-10 дней сделайте подкормку. Для этого хорошо подойдут калийно-фосфорные удобрения или древесный пепел.

