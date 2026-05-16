Кэти Перри показала маму и вспомнила суровое детство в семье евангельских проповедников
Певица показала редкое фото с мамой и шокировала собственным видом в юности.
Американская певица Кэти Перри поделилась редким архивным фото с мамой и вспомнила суровое детство, в котором ей запрещали телевизор и светскую музыку.
Артистка все чаще показывает поклонникам не глянцевую жизнь, а личные моменты. На этот раз она сделала настоящий экскурс в прошлое. В ее Instagram появился кадр, где юная блондинка позирует рядом с мамой. Многие фанов не сразу узнали в застенчивой девочке будущую поп-звезду. В комментариях поклонники пишут, что на том фото Кэти совсем не похожа на себя нынешнюю.
Настоящее имя артистки — Кэтрин Элизабет Хадсон. Ее родители, Мэри Кристин Перри и Морис Кейт Хадсон, были евангельскими проповедниками и воспитывали детей в очень строгих правилах. В семье не одобряли ни телевизор, ни популярную музыку. Из-за этого взгляды будущей знаменитости и ее родителей с годами заметно разошлись. Впрочем, сейчас певица уже значительно теплее говорит о семье и признает, что с возрастом научилась лучше понимать маму и папу.
Несмотря на непростое детство, родители Кэти Перри до сих пор продолжают проповедническую деятельность. А сама артистка не скрывает: именно строгое воспитание во многом сформировало ее характер и желание вырваться за пределы привычного мира.
