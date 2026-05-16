Кеті Перрі показала маму та пригадала суворе дитинство в родині євангельських проповідників

Кеті Перрі

Американська співачка Кеті Перрі поділилася рідкісним архівним фото з мамою та пригадала суворе дитинство, у якому їй забороняли телевізор і світську музику.

Артистка дедалі частіше показує шанувальникам не глянцеве життя, а особисті моменти. Цього разу вона зробила справжній екскурс у минуле. У її Instagram з’явився кадр, де юна білявка позує поруч із мамою. Багато фанів не одразу впізнали в сором’язливій дівчинці майбутню попзірку. У коментарях прихильники пишуть, що на тому фото Кеті зовсім не схожа на себе теперішню.

Кеті Перрі з мамою

Справжнє ім’я артистки — Кетрін Елізабет Гадсон. Її батьки, Мері Крістін Перрі та Моріс Кейт Гадсон, були євангельськими проповідниками й виховували дітей у дуже строгих правилах. У родині не схвалювали ані телевізор, ані популярну музику. Через це погляди майбутньої знаменитості та її батьків із роками помітно розійшлися. Втім, зараз співачка вже значно тепліше говорить про сім’ю та визнає, що з віком навчилася краще розуміти маму й тата.

Мама Кеті Перрі

Попри непросте дитинство, батьки Кеті Перрі досі продовжують проповідницьку діяльність. А сама артистка не приховує: саме суворе виховання багато в чому сформувало її характер і бажання вирватися за межі звичного світу.

