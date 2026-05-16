Ексдружина ледь не довела чоловіка до самогубства через соціальні мережі: чим все закінчилось

Сім років щасливого шлюбу перетворилися на попіл, а життя 64-річного Марка Саллівана з північно-східного Хемпшира було повністю зруйноване. Після розлучення його 58-річна ексдружина Дебора Хейз розгорнула масштабну та безжальну кампанію цькування в соціальних мережах. Жінка публічно звинуватила його у педофілії, змусивши чоловіка щодня здригатися від страху за власне життя.

Про це пише Daily Star.

Хоча Хейз у своїх публікаціях прямо не називала імені Марка, вона вказала, що «місцевий бізнесмен» розсилає «дитячу порнографію» через Facebook. У невеликій громаді Хемпшира всі одразу зрозуміли, про кого йдеться. Окрім цього, вона засипала його друзів та родичів повідомленнями про те, що чоловік нібито має венеричні захворювання, та критикувала його дітей. Наслідки для Марка стали катастрофічними.

«Комментарії к цим постам були дуже, дуже обидними і травмирующими. Люди, які бували в моєму домі, її друзі, її знайомі, говорили про мене жахливі речі — що я жахливий чоловік, що на мене слід заявити в поліцію. Хтось запропонував їй наняти кіллера, щоб той мене вбив. Якщо ви можете згадати хоч один жахливий коментар, то він там був. Люди говорили: „Я завжди вважала його трохи дивним“», — згадує жахливі дні Салліван.

Чоловік намагався апелювати до адміністрації соцмережі, але Facebook навідріз відмовився видаляти публікації, заявивши, що вони не суперечать «Правилам спільноти».

Чому чоловік ледь не скоїв самогубство

Наклеп поширився серед батьків місцевих шкіл зі швидкістю лісової пожежі. Бізнес Марка — мережа закусочних Big Fry Fish and Chips — зазнав нищівного удару. Школи припинили співпрацю, клієнти влаштували бойкот, а самому власнику довелося виправдовуватися перед власними співробітниками.

«Це зруйнувало мій бізнес. Я не отримував зарплату з вересня минулого року, об’єми продажів різко впали. Раніше ми роздавали сотні і сотні призів в лотереї місцевим школам — тепер нас про це більше не просять. Це повністю припинилося. Мені було ніяково розповідати співробітникам про обвинувачення, я боявся, що хтось прийде в магазин і загрожуватиме їм», — ділиться бізнесмен.

Перебуваючи під колосальним тиском, Марк опинився на межі життя та смерті: «Я думмав про те, щоб скоїти дуже жахливі дії. Я кажу абсолютно серйозно — я був в дуже мрачному стані».

Врятувати чоловіка допомогла співробітниця відділу по боротьбі з домашнім насильством поліції графства Суррей, яка залучила до справи психолога. Марк зазначає, що більшість організацій просто ігнорують чоловіків, які стають жертвами домашнього знущання та переслідувань.

Правоохоронці підійшли до справи принципово. Дебора Хейз визнала себе винною у преслідуванні без застосування насильства в магістратському суді Стейнеса.

Суд виніс жінці суворий вирок: три роки заборонного ордера (restraining order), обов’язкова участь у реабілітаційних заходах, штраф у розмірі 1000 фунтов стерлінгів, а також покриття судових витрат і виплата компенсації жертві.

Представниця поліції графства Суррей, констебль Ейми Уорсфолд, офіційно прокоментувала завершення розслідування: «Хейз неодноразово робила необґрунтовані та серйозні коментарі у своєму профілі на Facebook, які могли завдати значної шкоди іншій людині. Це розслідування служить попередженням у наш вік онлайн-життя: ми не можемо просто так висувати безпідставні, необдумані та зловмисні звинувачення на адресу інших. Наслідки можуть бути вельми значними».

Наразі Марк намагається оговтатися від пережитого та закликає адміністраторів інтернет-спільнот ретельно перевіряти інформацію, адже безконтрольні публікації в соцмережах сьогодні здатні за лічені дні розтоптати людську долю.

