Ведмідь відірвав жінці половину обличчя: вона дивом вижила

Індонезійський ведмідь. Фото: Rushenb/CC BY-SA 4.0

Реклама

На острові Суматра в Індонезії 68-річна жінка зазнала тяжких травм після нападу ведмедя на кавовій плантації. Тварина накинулася на потерпілу, роздерла їй обличчя та протягнула землею приблизно 10 метрів.

Про це повідомило видання Daily Star.

Після нападу жінку терміново доставили до місцевого медичного закладу. Згодом її протягом восьми годин перевозли до лікарні, де працювали спеціалізовані хірургічні бригади. Під час транспортування медики вводили їй внутрішньовенні рідини, антибіотики та знеболювальні препарати, а також намагалися зупинити кровотечу.

Реклама

Лікарі повідомили, що попри тяжкі травми жінка залишалася притомною впродовж усього часу після нападу.

Після обстеження хірурги виявили масштабну відривну травму лівої частини обличчя. У потерпілої були численні переломи виличної кістки та верхньої щелепи. Крім того, вона повністю втратила верхні центральні зуби.

Ліве око жінки було настільки пошкоджене, що лікарям довелося його видалити. За словами медиків, очні м’язи та система слізних проток були повністю зруйновані. Внаслідок цього жінка назавжди втратила зір на одне око.

Жінка пережила напад ведмедя. Фото: PubMed

Постраждалу прооперували під загальним наркозом. Спочатку медики очистили забруднені рани, після чого пластичні хірурги розпочали реконструкцію обличчя.

Реклама

У звіті, який нещодавно опублікували у медичному журналі, зазначається, що жінка повністю одужала після нападу. Через два тижні після операції лікарі зафіксували хороше загоєння ран та мінімальний набряк, що дозволило зняти шви.

Через шість тижнів комп’ютерна томографія підтвердила успішне загоєння переломів обличчя. А через чотири місяці після операції жінка відновила жувальну та мовленнєву функції, попри тяжкі травми та втрату ока.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що під час відпочинку на Мальдівах на туриста напала акула. Чоловік зазнав важких травм, через що лікарям довелося ампутувати йому ногу.

Новини партнерів