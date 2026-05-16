У Путіна заявили про удари по урядовому кварталу Києва: чи може насправді РФ пробити бункери

Війна в Україні / © ТСН

Реклама

Росія може готувати нові масовані удари по об’єктах у самому центрі Києва. Під прицілом ворога може опинитися так звані «центри прийняття рішень», якими російська пропаганда безуспішно погрожує з 2022 року. Йдеться про будівлі органів центральної виконавчої влади, включно з урядом, офісом президента, а також пункти управління військами.

Про це пише Defense Express.

Серед оприлюднених розвідкою матеріалів є файли, де чітко вказано перелік об’єктів, які пропонується уразити. Російські військові аналітики замахнулися на захищені підземні приміщення у центрі Києва, які розташовані на глибині 95,5 метрів, зокрема один із таких об’єктів залягає безпосередньо під Урядовим кварталом.

Реклама

Проте, як зазначають фахівці, ефективне ураження об’єктів, захищених таким колосальним шаром ґрунту та бетону, не є тривіальною задачею. Навіть світовий досвід США з ураження іранських підземних сховищ доводить — пробивної спроможності стандартних протибункерних бомб зазвичай вистачає лише на те, щоб завалити входи до тунелів.

Наприклад, найпотужніша у світі американська протибункерна супербомба GBU-57 Massive Ordnance Penetrator вагою 13,2 тонни здатна пробити до 60 метрів ґрунту, і для її доставки потрібен стратегічний стелс-бомбардувальник B-2.

Що насправді мають окупанти

Російська авіація та ракетні війська наразі не мають у своєму розпорядженні ані подібних літаків, ані адекватних бетонобійних засобів великої потужності. Найсильніша з відомих російських коригованих авіабомб — КАБ-1500Л-Пр — має можливість проникнення в ґрунт лише на 10-20 метрів. Крім того, її застосування вимагає перебування літака безпосередньо над столицею України, що за умов щільної київської ППО є для окупантів абсолютно неможливим.

Тому єдиним конвенційним інструментом, на який може покладатись Кремль, залишаються бетонобійні бойові частини для балістичних ракет 9М723 оперативно-тактичного комплексу «іскандер» та аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинжал».

Реклама

За наявною технічною інформацією, їхні проникаючі бойові частини створені на основі радянської авіабомби БетАБ-500У. Максимум, на що спроможна така конструкція — це пробиття від 3 до 5 метрів захисного ґрунту.

Чи варто киянам панікувати

Військові аналітики підсумовують, що у Росії з усіх відомих конвенційних засобів ураження немає жодної технічної можливості ефективно атакувати об’єкти, заглиблені під землю майже на 100 метрів. І це навіть без урахування серйозних проблем із точністю наведення російського далекобійного озброєння.

Таким чином, від ударів розпіарених російських бетонобійних балістичних ракет надійно захищені не лише вищі державні чи командно-штабні об’єкти, а й звичайні станції київського метрополітену глибокого та середнього залягання, які щодня слугують укриттям для тисяч мирних громадян.

Нагадаємо, зранку 16 травня потужні сколихнули вибухи Запоріжжя. Російська армія атакувала місто безпілотниками. Щонайменше дві людини отримали поранення.

Реклама

Окрім того, зрання гриміли вибухи і в Одесі. Окупанти також атакували місто ударними дронами, які заходили з акваторії Чорного моря.

Новини партнерів