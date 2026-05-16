Як не зруйнувати стосунки під час сварки: токсичні звички, які знищують близькість

Як не зруйнувати стосунки під час сварк

Конфлікти в інтимних стосунках — природні та неминучі, про це розповіло видання The New Yourk Times , напруга виникає завжди, коли двоє людей із різним досвідом, очікуваннями та потребами намагаються будувати спільне життя.

Але тут є важливе уточнення: здорові стосунки визначає не відсутність сварок, а здатність партнерів розв’язувати їх так, щоб не руйнувати довіру.

Проблема починається там, де замість вирішення конфлікту партнери переходять до атак, захисту чи емоційного відсторонення. Описується кілька особливо токсичних моделей поведінки, які регулярно з’являються у сварках і які варто навчитися помічати.

Спроба «виграти» сварку

Одна з найпоширеніших помилок у конфліктах — сприймати їх як змагання, де є переможець і переможений. Але у стосунках така логіка не працює. Коли один із партнерів намагається «перемогти», обидва у результаті програють. Один — через почуття провини чи тиску, інший — через емоційне виснаження та незадоволення.

Натомість варто змінити сам підхід, наприклад, дивитися на конфлікт як на спільну задачу, яку потрібно розв’язати разом. Не «хто правий», а «що з цим робити».

Є ще один ефективний зсув мислення, замість питання «Як мені довести свою правоту?» варто поставити собі інше, «Я хочу бути правою (им) чи ми хочемо бути щасливими?». І починати з цікавості до позиції партнера, бо розуміння завжди працює краще за боротьбу.

Посилання на авторитет

Ще одна токсична звичка — залучати «третю сторону» у вигляді авторитетів, наприклад, терапевтів, експертів чи досліджень, щоб підсилити власну правоту. Фрази на кшталт: «Мій психолог вважає, що ти…» чи «Мені сказали, що я маю так реагувати…», створюють не діалог, а асиметрію сили. Партнер у цей момент ніби сперечається не з вами, а з «авторитетом», якому складно заперечити. Це руйнує емоційну близькість, бо зміщує фокус із почуттів і потреб на «хто має рацію».

Замість цього краще повернутися до себе та запитати себе, чому вам потрібно підкріпляти свою позицію, що ви насправді зараз відчуваєте та чого вам не вистачає у цій розмові.

І вже потім говорити це прямо партнеру, без посилань на сторонні думки.

Емоційне «згортання»

Ще одна складна модель поведінки під час сварки — коли людина замість відповідальності за діалог різко «провалюється» у самознецінення. Це має вигляд як: «Я жахлива людина», «Я завжди все псую» чи «Не знаю, чому ти зі мною взагалі».

З першого погляду це може звучати як покаяння, але насправді така поведінка часто переводить розмову в інший режим і замість обговорення проблеми партнер змушений заспокоювати та «рятувати».

У результаті первинна тема конфлікту зникає, а напруга просто ховається під шаром емоцій.

У таких ситуаціях варто поєднувати дві речі, а саме, співчуття та ясність. Можна сказати, наприклад, «Я бачу, що тобі складно це чути» чи «Мені важливо, щоб ти вислухав (ла) мою думку до кінця». А якщо ви самі схильні так реагувати, важливо навчитися не «згортатися», а залишатися у розмові та відповідати на конкретну проблему.

Здоровий конфлікт

Попри емоційність, здоровий конфлікт має одну спільну рису, а саме, він не руйнує повагу між партнерами. У таких розмовах люди не змагаються, а шукають рішення, не використовують «третіх осіб» як зброю та не тікають у самознецінення замість діалогу. І головне, вони залишаються на одній стороні, навіть коли не згодні.

Конфлікти неможливо прибрати зі стосунків і у цьому немає потреби, проте можна змінити їхню якість. Сварка не повинна ставати ареною, де хтось виграє, а хтось програє. Вона може бути простором, де двоє людей краще розуміють одне одного, особливо, коли якщо замість звички «перемагати» вони обирають звичку «чути».

