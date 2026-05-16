Що зірки нам пророкують: гороскоп на 18–24 травня 2026 року

Гороскоп на 18–24 травня 2026 року / © Associated Press

Легкість і романтика переплітаються з натхненням, важливими розмовами і подіями, які здатні швидко змінювати плани і почуття. У ці дні події розвиваються швидше, емоції виявляються яскравіше, а багато зустрічей, розмов і рішень відіграють набагато важливішу роль, ніж здається на перший погляд, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Від 16 до 18 травня повітря буквально наповнюється фліртом, інтересом і бажанням бути поруч одне з одним. Венера в Близнятах і Марс в Овні створюють яскраве тяжіння, за якого симпатія спалахує швидко і розвивається легко. Люди стають сміливішими у вияві почуттів, частіше роблять перший крок, легше йдуть на контакт і швидше захоплюються одне одним. Це час розмов до пізньої ночі, випадкових знайомств, листувань, несподіваних зустрічей і відчуття, що між людьми знову з’являється іскра.

Але вже 19 травня енергія помітно змінюється. О 01:25 (gmt+3) Марс входить у знак Тельця, а о 04:05 Венера починає транзит знаком Рака. Атмосфера стає емоційнішою та глибшою. Якщо до цього стосунки розвивалися через азарт, гру та легкість, то тепер у них з’являється потреба у теплі, турботі та близькості. Людям стає важливішим не просто отримувати емоції, а почуватися в безпеці поряд одне з одним.

19 травня Меркурій утворює секстиль із Нептуном і тригон із Плутоном, і інформаційне поле стає особливо насиченим. Одні слова здатні змінювати настрій цілого дня, випадкові розмови виявляються доленосними, а думки набувають незвичайної глибини. Це час сильної інтуїції, яскравих снів, несподіваних осяянь і здатності відчувати приховані процеси за зовнішніми подіями.

21 травня о 03:37 Сонце входить у Близнята, і загальний ритм знову прискорюється. Світ стає більш галасливим, рухомим і наповненим контактами. Посилюється інтерес до всього нового: люди частіше знайомляться, більше спілкуються, активніше переміщуються, швидше реагують на події. З’являється бажання дізнаватися, обговорювати, ділитися враженнями. Навіть настрій оточення змінюється — у повітрі відчувається більше легкості й цікавості.

Але вже 22 травня Венера утворює квадрат із Нептуном, і в почуттях з’являється туманність. Люди стають більш вразливими, сильніше ідеалізують одне одного, легше піддаються емоціям та очікуванням. У коханні це може створювати гарні, майже кінематографічні моменти, але водночас посилює ризик нерозуміння та розчарувань. Хтось схильний бачити в іншій людині не реальність, а власну мрію.

Цього ж дня Сонце з’єднується з Ураном, і події починають розгортатися несподівано. Цей аспект завжди приносить елемент раптовості: несподівані новини, різкі повороти, спонтанні рішення, зустрічі, які неможливо було передбачити. Світ стає менш передбачуваним, але набагато більш живим. Усе, що довго перебувало в застої, отримує імпульс до змін.

ОВЕН

Тиждень приносить вам відчуття руху і внутрішнього оновлення. Багато розмов починають впливати на вас сильніше, ніж зазвичай: випадкові слова, зустрічі або новини можуть різко змінити ваші плани і погляди. Виникає бажання вийти за межі звичного ритму, спробувати щось нове, поїхати туди, де ви ще не були, або почати спілкування, яке раніше здавалося неможливим.

ТЕЛЕЦЬ

Для вас цей період пов’язаний із переоцінкою стосунків і життєвих цінностей. Приходить розуміння, що звичний лад уже не дає того відчуття впевненості, що було раніше. Деякі люди починають поводитися інакше, а обставини підштовхують до нових рішень і поглядів на майбутнє. У коханні спершу все розвивається швидко та яскраво: інтерес спалахує миттєво, а симпатія вимагає продовження.

БЛИЗНЯТА

Це один із найважливіших періодів місяця саме для вас. Сонце входить у ваш знак і вмикає архетип Вісника — людини, яка з’єднує людей, ідеї та події. З’являються нові знайомства, пропозиції, неочікувані розмови й ситуації, які швидко відчиняють перед вами нові двері. Наявні стосунки переходять у глибшу фазу, і багато хто зрозуміє, що поруч є людина, якій можна довіряти свої переживання й думки.

РАК

Вам може захотітися різко змінити плани, відмовитися від старих обмежень або спробувати абсолютно новий формат життя і спілкування. У романтичній сфері спочатку буде багато легкості та спілкування, але ближче до 24 травня з’являється потяг до глибших почуттів. Старі спогади, розмови про минуле або несподівані зізнання можуть зіграти важливу роль. Сильний вплив матимуть слова — іноді одна фраза змінює ставлення до людини повністю.

ЛЕВ

Для вас цей період пов’язаний з оновленням поглядів і несподіваними подіями. З’являються нові люди, які дають яскраві емоції. Старі почуття можуть нагадати про себе, а спогади стають особливо яскравими. Після бурхливих подій першої частини тижня приходить бажання сповільнитися і побути поряд із тими, хто справді важливий. Багато Левів відчує, що стосунки переходять на інший рівень і вимагають більше душевної участі.

ДІВА

Тиждень може здатися вам занадто насиченим інформацією та емоціями. Деякі плани можуть різко змінитися, але саме це виведе вас на цікавіший напрям. У стосунках спочатку переважають азарт і бажання яскравих емоцій, але ближче до кінця періоду ви починаєте шукати не лише пристрасть, а й емоційне розуміння. Важливі розмови допомагають краще зрозуміти партнера і побачити приховані причини того, що відбувається між вами.

ТЕРЕЗИ

Події починають розвиватися швидше, ніж ви очікували, і це вимагає гнучкості. Деякі розмови або новини здатні повністю змінити вашу думку про людину або ситуацію. У коханні багато що залежить від спілкування. Недомовленість здатна спричиняти напруженість, тому важливо говорити прямо і не додумувати за іншу людину. До кінця тижня з’являється більше спокою, прогулянок і душевних розмов без поспіху.

СКОРПІОН

Період приносить вам натхнення і бажання бути серед людей. Після 21 травня відкривається більше можливостей для знайомств, спілкування і відновлення стосунків. Люди тягнуться до вас, а розмови швидко переходять з поверхневих на більш особисті та значущі. Особливо важливими стають підтримка, увага і відчуття емоційного комфорту поряд із людиною. Настає розуміння, хто справді посідає важливе місце у вашому житті.

СТРІЛЕЦЬ

Для вас ці дні пов’язані з внутрішніми відкриттями і сильними емоційними процесами. Багато чого прихованого починає виходити на поверхню. Ви краще помічаєте мотиви інших людей і швидше розумієте, де правда, а де гра. Любовна сфера стає дуже насиченою. Спочатку стосунки можуть розвиватися стрімко й емоційно, але до кінця тижня з’являються глибока прихильність і справжня довіра.

КОЗОРІГ

Життя підштовхує вас вийти за межі звичного: змінити плани, вирушити в поїздку, познайомитися з новими людьми або погодитися на пропозицію, яка раніше здавалася надто ризикованою. Ви починаєте уважніше ставитися до слів і вчинків близьких людей, помічаючи те, що раніше проходило повз увагу. Деякі розмови виявляться доленосними й надовго змінять ваше сприйняття людини поруч.

ВОДОЛІЙ

Період приносить багато руху і несподіваних подій. Змінюється ваш погляд на стосунки і повсякденне життя. Виникає розуміння, що деякі схеми більше не працюють, а колишній ритм потребує оновлення. Це час несподіваних розмов, нових ідей і рішень. У коханні спершу багато що будується на цікавості та спілкуванні, але потім на перший план виходить емоційна близькість.

РИБИ

Для вас це один із найсильніших і найдоленосніших періодів місяця. На думку спадають несподівані ідеї, а події підштовхують різко міняти плани або звичний спосіб життя. У стосунках багато чого розвивається швидко й непередбачувано. Можливі раптові знайомства, несподівані зізнання або рішення, які раніше здавалися неможливими. Багато подій сприймаються глибше, ніж зазвичай, а випадкові зустрічі можуть залишати сильний слід усередині.

