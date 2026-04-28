Фінансовий гороскоп травень 2026 / © Associated Press

Реклама

Повня 1 травня піднімає глибинні теми, змушуючи уважніше ставитися до того, що відбувається в матеріальній сфері. Початок місяця сприятливий для того, щоб закривати старі платежі, переглядати бюджети, уточнювати умови співпраці, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Від 3 травня Меркурій переходить у знак Тельця, роблячи грошові рішення ґрунтовнішими, а Плутон входить у стаціонарну фазу. Від 3 до 9 травня будь-які процеси, пов’язані з документами, виплатами, переговорами або великими угодами, можуть йти повільніше. Цей час підходить для аналізу, перевірки інформації та коригування довгострокових планів. Стаціонарний Плутон посилює відчуття, що багато що відбувається за лаштунками, і фінансові рішення вимагають уважності.

Уже 4 травня квадрат Марса і Юпітера створює ризик імпульсивних витрат або переоцінки власних можливостей. Енергія гаряча, стрімка, і вона легко штовхає до дій, які пізніше можуть здатися поспішними. Наступного дня, 5 травня, квадрат Меркурія і Плутона робить інформаційне поле напруженим: можуть з’являтися несподівані новини, переглядатися домовленості, спливати деталі, які змінюють фінансову картину. Цими днями важливо читати все, що написано дрібним шрифтом, і не ухвалювати рішень під тиском емоцій.

Реклама

Середина місяця приносить більше прояснення. Від 12 до 15 травня Сатурн і Меркурій створюють сприятливе тло для планування, оформлення документів, обговорення умов і вибудовування довгострокових стратегій. 14 травня з’єднання Сонця і Меркурія допомагає побачити ситуацію чіткіше. Фінансова картина стає зрозумілішою, багато хто отримує відповіді, підтвердження, виплати або документи, які затримувалися.

Однак уже 16 травня молодик у матеріальному Тельці в з’єднанні з Альголь запускає потужний цикл оновлень у грошовій сфері. Це точка, яка може міняти ставлення до грошей, ресурсів, накопичень і безпеки. Такими днями краще уникати ризикованих кроків і не ухвалювати великих фінансових рішень — енергія надто сильна й непередбачувана.

Після цього 17–19 травня приносять зовсім інший ритм. Меркурій у Близнятах і його з’єднання з Ураном відкривають простір для несподіваних можливостей: раптові пропозиції, нестандартні ідеї, швидкі угоди, нові джерела доходу. Гроші можуть приходити несподівано, але так само легко й іти, якщо не контролювати імпульсів. Венера й Марс у гармонійному аспекті додають жвавості в галузі співробітництва, продажів, маркетингу й взаємодії із клієнтами — фінансова енергія стає рухливішою та гнучкішою.

Від 21 травня, коли Сонце входить у Близнята, грошовий потік пожвавлюється, але квадрат Венери і Нептуна 22 травня створює туман у розрахунках і очікуваннях. У такі дні легко помилитися, переоцінити перспективи або неправильно зрозуміти умови. Краще не ухвалювати важливих рішень і не робити великих закупів.

Реклама

24 травня Сонце і Нептун пом’якшують загальне тло, допомагаючи інтуїтивно знаходити правильні рішення, але вже 25 і 26 травня фінансова енергія стає напруженою. Тригон Сонця і Плутона дає можливість зміцнити позиції, зосередитися на головному й просунути важливі справи, але квадрат Марса і Плутона робить ці дні потенційно конфліктними та непередбачуваними. У такі періоди важливо уникати різких кроків, не ризикувати й не ухвалювати рішень під тиском обставин. Краще спрямувати енергію на справи, що потребують дисципліни і концентрації.

Наприкінці місяця, 29 травня, квадрат Венери і Сатурна нагадує про необхідність дотримуватися бюджету, виконувати зобов’язання і не брати на себе зайвого. А 31 травня друга повня в Стрільці, з’єднана з Ліліт, висвічує теми перебільшень, ідеологічних коливань і прагнення вийти за межі звичного. Фінансова сфера цими днями може реагувати на емоції сильніше, ніж зазвичай, тому важливо зберігати тверезість і не піддаватися поривам.

Травень вимагає уважності, гнучкості й уміння поєднувати стратегію з інтуїцією. Він не підходить для хаотичних дій, але прекрасно працює для тих, хто готовий спостерігати, аналізувати й діяти в потрібний момент. Фінансова енергія травня здатна змінити траєкторію розвитку, якщо підходити до неї усвідомлено й не поспішати там, де потрібен час.

Це місяць, який змінює ритм грошового потоку, який то прискорюється, то завмирає, то вимагає перегляду звичних дій. Дві повні, стаціонарний Плутон, напружені аспекти Марса і Меркурія, з’єднання з Ураном — усе це створює нестабільне, але перспективне тло.

Реклама

ОВЕН

Є ризик імпульсивних витрат і поспішних фінансових рішень. З’являється шанс зміцнити доходи через нові домовленості.

ТЕЛЕЦЬ

Фінансові рішення стають більш виваженими і продуманими. Запускається новий грошовий цикл, що вимагає обережного підходу.

БЛИЗНЯТА

Можливі несподівані витрати або необхідність закривати старі питання. З’являється шанс на раптовий дохід або нову пропозицію.

РАК

Емоції можуть впливати на витрати і фінансові рішення. З’являється можливість зміцнити матеріальну базу.

Реклама

ЛЕВ

Можливі зміни в умовах роботи і доходу. Грошовий потік поступово пожвавлюється.

ДІВА

Імовірні непередбачені витрати. Є шанс отримати бонус або вигідну пропозицію.

ТЕРЕЗИ

Зростає ризик імпульсивних витрат. З’являється можливість домовитися про вигідніші умови.

СКОРПІОН

Можливі несподівані новини, пов’язані з доходами. З’являються цікаві фінансові пропозиції.

Реклама

СТРІЛЕЦЬ

Є ризик перевитрати або помилкових рішень. З’являється шанс поліпшити фінансове становище.

КОЗОРІГ

Можливий перегляд фінансової стратегії. З’являється можливість зміцнити доходи.

ВОДОЛІЙ

Змінюється підхід до грошей і фінансових рішень. Можливі раптові надходження або нові можливості.

РИБИ

Можливі важливі розмови про гроші. Є шанс отримати підтримку або додатковий дохід.

Реклама

Новини партнерів