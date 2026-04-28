На Харківщині енергетикам підкинули коробку з лисенятами: що буде з малюками далі

Лисенята / © Суспільне

На Харківщині врятували двох маленьких лисенят, яких у коробці підкинули на територію підприємства енергетиків у Васищевому.

Про це 28 квітня повідомила начальниця відділу прилаштування тварин КП «Центр поводження з тваринами» Євгенія Янчукова, пише «Суспільне Харків».

За її словами, спершу працівники подумали, що в коробці цуценята. Уже на місці з’ясувалося, що це лисенята.

«Вони взагалі спочатку думали, що це цуценята, але вже тут на місці побачили, що це лисенята. Дуже маленькі. Вони начебто здорові, немає ніяких травм чи слідів того, що над ними хтось знущався», — розповіла Янчукова.

Оскільки підприємство опікується лише домашніми тваринами, лисенят передали до реабілітаційного центру «Акела» у Чугуєві.

Директорка центру Ніно Цхведадзе розповіла, що малюкам ще немає й місяця. Одне з лисенят слабше, інше — активніше.

«Дівчинка слабенька, хлопчик бойовий. Сьогодні лікували їх від глистів, далі подивимося. Соску вони не взяли — вчора мучилися, щоб їх погодувати, вони не вміють самі їсти. Потім за 40 хвилин вийшло погодувати з миски: спочатку почала їсти дівчинка, потім і хлопчик підключився», — каже Цхведадзе.

За її словами, передавати лисенят далі не планують. Найімовірніше, після вигодовування людьми вони вже не зможуть вижити в дикій природі.

«Якщо людина їх вигодовує, то в природі вони вижити не зможуть. Вигодовані не вміють полювати: якщо цьому їх не навчила мама, то я їх ніяк не навчу», — пояснила директорка реабілітаційного центру.

Раніше повідомлялось, що у селі Тернівка Криворізького району на Дніпропетровщині зоозахисники завадили проведенню підпільних боїв між собаками. Організатори, які прикривалися терміном «випробування породи», кинулися втікати відразу після появи волонтерів.

