Україна може перекрити нафтовий експорт РФ за добу: у Fire Point розкрили жорсткий сценарій

Співвласник і головний конструктор української компанії FirePoint Денис Штілерман заявив, що Україна потенційно може за одну добу перекрити весь нафтовий експорт Росії у Балтійському та Чорному морях.

Про це Штілерман заявив в інтервʼю Яніни Соколовій.

За його словами, саме нафтові доходи залишаються одним із ключових джерел фінансування російської агресії проти України. Тому тиск на цей сектор, на думку Штілермана, міг би мати серйозні наслідки для економіки РФ.

Він описав сценарій, за якого Україна могла б оголосити морську блокаду та попереджати танкери про необхідність змінити курс. У разі відмови або спроби відкрити вогонь, за його словами, судно могло б розглядатися вже як військова ціль.

«Ми можемо за одну добу прикрити весь нафтовий експорт Росії у Балтійському і Чорному морі. За одну добу», — заявив Штілерман.

Водночас він визнав, що такий крок може спричинити жорстку відповідь з боку Росії, зокрема удари або спроби заблокувати українську портову інфраструктуру.

«Мабуть, росіяни нам закриють весь порт Одеси, але ми їм закриємо сотні мільярдів доларів від нафти, які вони можуть продавати зараз», — сказав співвласник Fire Point.

За словами Штілермана, для України така операція могла б коштувати значно менше, ніж економічні втрати, яких у такому разі зазнала б Росія через зупинку морського експорту нафти.

Як українські дрони прорвали “фортецю” Кремля

Нагадаємо, 17 травня українські сили провели одну з найрезультативніших атак по Москві та Підмосков’ю від початку повномасштабної війни. Попри те, що столичний регіон РФ прикривають кілька ешелонів протиповітряної оборони, зокрема два щільні кільця ППО, частині українських дронів вдалося прорвати цей захист.

Під удар потрапили стратегічні об’єкти, пов’язані з російським військово-промисловим комплексом та нафтовою інфраструктурою. Цілі були розташовані як на підступах до Москви, так і всередині оборонного периметра, який Кремль роками позиціонував як майже неприступний.

Серед підтверджених уражених об’єктів — завод мікроелектроніки «Ангстрем» у Зеленограді, Сонячногірська нафтоналивна станція та Московський нафтопереробний завод у Капотні. Також повідомлялося про удар по нафтоперекачувальній станції «Володарское».

Атака мала не лише військовий, а й серйозний інформаційний ефект. У Росії почали відкрито обговорювати вразливість московської ППО, що стало репутаційним ударом для Кремля та поставило під сумнів образ столиці РФ як захищеної “фортеці”.

