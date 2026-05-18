Україна завдала ударів по Москві: у Кремлі нервово реагують і намагаються приховати наслідки - деталі

Українські дрони завдали ударів по кількох оборонно-промислових підприємствах Росії та об’єктах нафтової інфраструктури в Москві та Московській області вночі проти 17 травня. Атаки сталися після посилених масованих обстрілів України 13-14 травня.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітика наголошують: серія ударів ЗСУ довела, що Росія не здатна ефективно захищати столицю. Це викликало сильне розчарування в російському ультранаціоналістичному інформаційному просторі. Водночас реакція Кремля, зауважують в ISW, була досить стриманою та «спрямованою на применшення їхнього впливу».

Зокрема, речниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова розкритикувала атаки за їхній нібито «вплив на цивільне населення», не згадавши про кілька успішних ударів по російських оборонно-промислових заводах та об’єктах нафтової інфраструктури.

Своєю чергою, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, мовляв, Росії все ще «не можна загрожувати як ядерній державі, і саме її існування не може бути під загрозою».

«Заява Пєскова, схоже, імпліцитно вказує на серйозність атак, намагаючись впоратися з очікуваннями громадськості щодо того, як відреагує Кремль», — вважають американські аналітики.

Незалежне російське медіа «Агентство» повідомило, що державні прокремлівська телеканали присвятили близько однієї хвилини ударам по Москві, лише коротко зосередившись на реакції на цивільні наслідки. Водночас росЗМІ заявили, мовляв, РФ вже завдала «ударів у відповідь» по Україні. Хоча, зауважують в Інституті, характер цієї заявленої відплати незрозумілий.

Російські ультранаціоналістичні мілблогери жорстко відреагували на українські удари по Москв. Зокрема, вони заявили неефективність російської ППО, особливо в Московській області, а також поскаржилися на зростання ударних можливостей України.

Мілблогери закликали владу створити багатоешелонну та єдину мережу протиповітряної оборони, спрямовану на протидію безпілотникам на широкій території навколо Москви, а також систему раннього попередження. Адже ЗСУ війська розширюють масштаби та інтенсивність своїх ударів на великій відстані та напружують протиповітряну оборону країни-агресорки.

Водночас деякі російські мілблогери закликали Москву завдати ударів у відповідь. Зокрема, тактичною ядерною зброєю. Крім того, вони розкритикували Кремль, назвавши його реакцію «неадекватною».

«Російські мілблогери неодноразово наголошували на провалах у протиповітряній обороні Росії та закликали до ударів у відповідь, оскільки Кремль постійно не захищає або не зміцнює тилову протиповітряну оборону Росії», — наголошують в ISW.

Удари ЗСУ по об’єктах в Москві та Московській області вночі 17 травня. Фото: ISW.

Масова атака на Москву — що відомо

Звечора 16 травня розпочалася масована атака БпЛА на Москву. Роботу московських аеропортів довелося екстрено призупинити, а місцеві мешканці повідомляли про численні звуки вибухів. Водночас столиці Сергій Собянін стверджував, що нібито російські війська збили понад 120 безпілотників над Москвою протягом 16 та 17 травня.

Генштаб України повідомив, що було завдано ударів по кількох об’єктах біля Москви — по заводу напівпровідників «Ангстрем», по нафтоперекачувальній станції Солнечногорська, по Московському нафтопереробному заводу і по нафтоперекачувальній станції Володарська.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ завдали ударів по цілях у Москві та області у відповідь на російські удари по українських містах. З його слів, «війна повертається в „родную гавань“.

