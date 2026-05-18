Мальдера назвав свій тренерський штаб у збірній України

Андреа Мальдера та Андрій Шевченко / © УАФ

Новий головний тренер збірної України Андреа Мальдера назвав свій штаб у національній команді.

Про це він розповів на пресконференції після свого призначення на посаду керманича "синьо-жовтих".

До тренерського штабу Мальдери увійдуть ексгравці збірної України Тарас Степаненко і Володимир Єзерський, а також італієць Паскуале Каталано.

"Зі мною поряд буде ще одна людина, італієць Паскуале Каталано, мій друг, з яким ми поділяємо ідеї щодо футболу і якому я дуже довіряю.

На цей раз хотілося б оточити себе українцями. У тренерському штабі буде Тарас Степаненко — людина, яку я тренував і яка має надзвичайні цінності, яка дуже прив'язана до українського футболу. І мені б дуже хотілося, аби він міг передати ці цінності гравцям.

Багато чув про Єзерського, що це людина великих цінностей. І ми будемо робити все належне для результату", — сказав Мальдера.

Нагадаємо, 18 травня Мальдера офіційно став новим головним тренером збірної України, замінивши на посаді Сергія Реброва.

Контракт 55-річного італійського фахівця зі збірною України розрахований на два роки з можливістю подовження.

Мальдера став першим іноземним головним тренером в історії збірної України.

Робота зі збірної України стане для Мальдери першою в кар'єрі у ролі головного тренера. Від 2016 до 2021 року він був помічником Андрія Шевченка у національній команді.

Після відходу Шевченка зі збірної України італієць також залишив свою посаду. Далі він працював асистентом екстренера донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі в англійському "Брайтоні" та французькому "Марселі".

Раніше стали відомі суперники збірної України в перших матчах під керівництвом Мальдери. 31 травня "синьо-жовті" у Вроцлаві зіграють товариський поєдинок проти Польщі, а потім 7 червня в Оденсе проведуть спаринг з Данією.

