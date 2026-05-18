У Лукашенка може з’явитися нова проблема: чим обернеться для Білорусі допомога Кремлю

Путін і Лукашенко. / © Associated Press

Запуск російських безпілотників чи ракет з території сусідньої Білорусі потягне за собою українські удари у відповідь.

Таку думку висловив експерт, капітан 1-го рангу запасу ВМС Андрій Риженко в ефірі «КИЇВ24».

«Навіть якщо вони (Білорусь — Ред.) нададуть свою територію для запуску „Шахедів“, то це означає вступ у війну проти нас. Вони розуміють, що ми також завдамо ударів у відповідь по місцях старту „Шахедів“ чи, наприклад, „Іскандерів“ — того, що будуть запускати. Це будуть удари по території Білорусі», — висловився він.

Риженко наголосив, що у разі використання території Білорусі для атак Мінськ фактично стане учасником війни. Саме тому нафтопереробні заводи та логістика Республіки вже будуть законними цілями для ЗСУ.

Під час масованої атаки 13 травня РФ використала Білорусь для ударів дронами по Україні. Тоді за добу окупанти випустили понад 890 БпЛА різних типів. Українські військові наголосили, що особливістю обстрілу стало те, що Москва вкотре використала територію Республіки для прольоту ударних БпЛА в бік України.

Водночас український президент Володимир Зеленський заявив, що РФ «дотискає» «президента» Олександра Лукашенка для атаки на Київ або НАТО. За даними розвідки, Зокрема, що відбулись додаткові контакти між росіянами та білоруським диктатором, які мають на меті переконати його долучитись до нових операцій Москви.

Своєю чергою, Україна терміново посилює оборону Києва. Зокрема, буде посилено Чернігівсько-Київський напрямок через спроби Москви втягнути Мінськ у пряму військову агресію.

Дата публікації 19:39, 15.05.26 Кількість переглядів 164

