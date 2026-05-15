РФ "дотискає" Лукашенка для атаки на Київ або НАТО: важливе попередження Зеленського

Російський диктатор Путін дедалі активніше намагається втягнути свого маріонету Олександра Лукашенка у війну — або проти України, або проти однієї з країн НАТО.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, розвідка продовжує фіксувати російські намагання більше втягнути Білорусь у війну проти України.

Зокрема, стало відомо, що відбулись додаткові контакти між росіянами та Олександром Лукашенком, які мають на меті переконати його долучитись до нових російських агресивних операцій.

За інформацією Зеленського, Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі:

або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні,

або проти однієї з країн НАТО — саме з території Білорусі.

Про яку саме країну НАТО йдеться, президент не уточнив, але зауважимо, що Білорусь межує з такими країнами НАТО — Польщею, Литвою та Латвією

“Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю. Україна, безперечно, буде захищати себе і своїх людей, якщо Олександр Лукашенко схибить та вирішить підтримати ще й цей російський намір”, - запевнив глава держави.

Тому Зеленський доручив нашим Силам оборони України посилити північний напрямок і представити план реагування, який буде розглянутий та затверджений на Ставці.

