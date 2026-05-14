Путін офіційно готує нове вторгнення?: у ISW розкрили ціль нового указу в РФ — під загрозою не лише Балтія

Державна дума Росії ухвалила законопроєкт, що надає президенту Росії Володимиру Путіну повноваження на проведення екстериторіальних військових операцій для захисту громадян Росії за кордоном, який раніше був внесений 10 березня.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

«Цей закон встановлює інформаційні та правові умови для виправдання Росією майбутньої військової діяльності за кордоном під приводом захисту громадян Росії після того, як Путін особисто підпише законопроект. Кремль неодноразово стверджував, що іноземні держави нібито утискають російськомовних та етнічних росіян, зокрема в Молдові, країнах Балтії та Україні, щоб виправдати військове втручання Росії, і робив аналогічні заяви про переслідування російськомовних та етнічних росіян країнами Балтії», — йдеться у повідомленні.

Частина аналітиків вважає новий закон радше політичним сигналом, інші нагадують, що аналогічні рішення ухвалювали незадовго до анексії Криму й повномасштабного вторгнення до України.

На думку ISW, «нульова фаза» такої підготовки в Росії вже почалася: перебудовуються військові округи, створюються бази на кордоні з Фінляндією, а в Європі фіксуються диверсії, глушення GPS та інші провокації.

Що передувало

Якщо закон підпише Путін, він набуде чинності через 10 днів після офіційного опублікування.

Розширити повноваження Путіна щодо використання армії за кордоном російська влада вирішила після низки попереджень провідних країн НАТО про те, що Кремль може готуватися до війни з однією або кількома європейськими державами.

Україна вже відреагувала на документ. Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що ухвалений Держдумою закон демонструє «реальне обличчя агресивного режиму» в Москві й фактично легалізує можливість нових воєнних інтервенцій під приводом «захисту росіян».

Речник українського МЗС назвав рішення «агресивним беззаконням» і заявив, що Росія перетворює агресію на норму державної політики. За його словами, закон особливо показовий на тлі запуску спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

«Доречно нагадати, що, звертаючись до Рейхстагу в лютому 1938 року, лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер виправдовував агресивні плани окупації Судетської області, по суті, ідентичними аргументами — „жахливими умовами життя німецьких побратимів у Чехословаччині“. Схоже, російські парламентарії надихалися тими часами, створюючи свій законодавчий акт», — припустив Тихий.

Він підкреслив, що такі закони можуть стати додатковим доказом для міжнародного розслідування дій російського керівництва.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни попередив, що Кремль готує підґрунтя для операцій у повітряному просторі НАТО. Приводом стали звинувачення з боку помічника президента РФ Миколи Патрушева на адресу Фінляндії та країн Балтії у нібито наданні коридору для українських дронів. Аналітики вважають таку риторику спробою виправдати майбутні порушення кордонів з боку РФ, які Москва планує позиціювати як «заходи у відповідь».

