Україну можуть схиляти до миру заради порятунку Путіна — WSJ

У західних політичних колах дедалі частіше лунають побоювання, що потенційний мирний договір між Україною та Росією може стати не завершенням війни, а фактичним порятунком режиму Володимира Путіна.

Про це пише оглядач The Wall Street Journal Голман Дженкінс-молодший.

Автор зазначає, що Україна опинилася перед складним вибором: погоджуватися чи ні на поступки щодо окупованих територій в обмін на мир. Водночас, на думку журналіста, нинішня ситуація на фронті та внутрішні проблеми Росії свідчать про значне виснаження Кремля.

Путін шукає вихід із війни

У статті йдеться, що Росія стикається з дедалі більшими труднощами у веденні війни, зокрема через втрати, нестачу нових мобілізованих та постійні удари українських дронів. Автор також звертає увагу на те, що під час параду до «Дня перемоги» в Москві російська влада змушена була приховувати частину військової техніки через страх атак.

Оглядач вважає, що Кремль намагається створити умови для переговорів, аби уникнути подальшого ослаблення режиму. При цьому серед частини західних політиків існує думка, що Росія має заплатити високу ціну за агресію перед будь-яким завершенням війни.

У матеріалі також зазначається, що за останні роки Україна значно посилила свій оборонний потенціал і вже розглядається як важливий елемент майбутньої системи європейської безпеки.

Окремо автор згадує роль Дональда Трампа, який позиціонує себе як нейтрального посередника у питанні війни, хоча критики неодноразово звинувачували його у надто м’якому ставленні до Кремля.

