Світоліна вольовою перемогою над другою ракеткою світу вийшла до півфіналу турніру в Римі

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№10 WTA) вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 в Римі.

В 1/4 фіналу змагань у столиці Італії 31-річна українка здобула вольову перемогу над другою ракеткою світу Оленою Рибакіною з Казахстану.

Матч завершився тріумфом українки з рахунком 2:6, 6:4, 6:4.

Це було восьме очне протистояння Світоліної та Рибакіної — кожна з тенісисток перемагала по чотири рази.

У півфіналі Еліна побореться проти третьої ракетки світу польки Іги Швьонтек.

Зазначимо, що Світоліна — сьома сіяна на турнірі в Римі, тому вона пропускала перше коло. У другому раунді Еліна впевнено перемогла італійку Ноемі Базілетті (№427 WTA) — 6:1, 6:3.

У третьому колі Світоліна здобула розгромну перемогу над американкою Гейлі Баптіст (№25 WTA) — 6:1, 6:2.

В 1/8 фіналу Еліна здобула впевнену перемогу над чешкою Ніколою Бартунковою (№94 WTA) — 6:2, 6:3.

Раніше повідомлялося, що друга ракетка України Марта Костюк знялася з турніру в Римі після завоювання титулу на турнірі WTA 1000 у Мадриді.

У фіналі престижних змагань в іспанській столиці Костюк перемогла нейтральну тенісистку з російським паспортом Мірру Андрєєву.

Для Марти це другий поспіль трофей на турнірах WTA. Перед цим вона здобула титул турніру WTA 250 у французькому Руані, здолавши у фіналі іншу українку Вероніку Подрез.

