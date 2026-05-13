Шалена інтрига в боротьбі за титул АПЛ: "Манчестер Сіті" впритул наблизився до "Арсенала"

"Манчестер Сіті" — "Крістал Пелас" / © Associated Press

"Манчестер Сіті" вдома розгромив "Крістал Пелас" у перенесеному матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 3:0 .

У першому таймі команда Хосепа Гвардіоли двічі вразила ворота фіналіста Ліги конференцій. На 32-й хвилині рахунок відкрив Антуан Семеніо, а на 40-й перевагу "городян" зміцнив Омар Мармуш. Два асисти заніс до свого активу Філ Фоден.

Після перерви "небесно-блакитні" забили ще один м'яч — на 84-й хвилині Савіньйо відзначився з передачі Раяна Шеркі.

Після цієї перемоги "Манчестер Сіті" (77 очок) залишився на другому місці в АПЛ, але скоротив відставання від лідера чемпіонату "Арсенала" до 2 балів.

До завершення сезону АПЛ "городяни" та "каноніри" проведуть по два матчі та в заочній боротьбі визначать чемпіона: "Манчестер Сіті" зіграє з "Борнмутом" (19 травня) та "Астон Віллою" (24 травня), тоді як "Арсенал" зустрінеться з "Бернлі" (18 травня) та "Крістал Пелас" (24 травня).

Крім того, "Манчестер Сіті" 16 травня позмагається з "Челсі" у фіналі Кубка Англії. Водночас "Арсенал" 30 травня протистоятиме французькому ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що "Арсенал" здобув драматичну перемогу над "Вест Гемом" в АПЛ, наблизившись до чемпіонства.

