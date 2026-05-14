ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
3
Час на прочитання
1 хв

Золотий дубль: визначився володар Кубка Італії з футболу

"Нерадзуррі" здобули трофей у протистоянні з "орлами".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
"Інтер"

"Інтер" / © Associated Press

Міланський "Інтер" став володарем Кубка Італії з футболу сезону-2025/26.

У фінальному матчі турніру, який відбувся на "Стадіо Олімпіко" в Римі, "нерадзуррі" обіграли "орлів" з рахунком 0:2.

Підопічні Крістіана Ківу відкрили рахунок на 14-й хвилині зустрічі — автоголом відзначився захисник римлян Адам Марушич.

На 35-й хвилині міланці подвоїли свою перевагу завдяки влучному удару Лаутаро Мартінеса, якому асистував Дензел Дюмфріс.

Таким чином, "Інтер" виграв Кубок Італії та оформив золотий дубль — цього сезону "нерадзуррі" також стали чемпіонами Серії А.

Огляд матчу "Лаціо" — "Інтер"

Буде додано незабаром.

Раніше повідомлялося, що український захисник Ілля Забарний допоміг ПСЖ здолати прямого конкурента і став чемпіоном Франції.

Також ми розповідали, що "Манчестер Сіті" впритул наблизився до "Арсенала" у чемпіонських перегонах АПЛ.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
3
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie