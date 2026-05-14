Золотий дубль: визначився володар Кубка Італії з футболу

Міланський "Інтер" став володарем Кубка Італії з футболу сезону-2025/26.

У фінальному матчі турніру, який відбувся на "Стадіо Олімпіко" в Римі, "нерадзуррі" обіграли "орлів" з рахунком 0:2 .

Підопічні Крістіана Ківу відкрили рахунок на 14-й хвилині зустрічі — автоголом відзначився захисник римлян Адам Марушич.

На 35-й хвилині міланці подвоїли свою перевагу завдяки влучному удару Лаутаро Мартінеса, якому асистував Дензел Дюмфріс.

Таким чином, "Інтер" виграв Кубок Італії та оформив золотий дубль — цього сезону "нерадзуррі" також стали чемпіонами Серії А.

