Курйозний автогол на 90+8-й хвилині завадив "Аль-Насру" з Роналду достроково стати чемпіоном

Команда португальця драматично втратила перемогу над "Аль-Хілялем".

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду / © Associated Press

"Аль-Наср" легендарного португальського форварда Кріштіану Роналду вдома зіграв унічию з "Аль-Хілялем" у центральному матчі 32-го туру чемпіонату Саудівської Аравії1:1.

У цьому поєдинку "Аль-Наср" міг достроково стати чемпіоном, якби здобув перемогу.

З перших хвилин на поле вийшли головні зірки обох команд: Роналду — в "Аль-Насра", французький нападник Карім Бензема — в "Аль-Хіляля".

На 37-й хвилині матчу "Аль-Наср" відкрив рахунок у зустрічі — захисник господарів Мохамед Сімакан забив з передачі Кінгслі Комана.

Команда Роналду була неймовірно близькою до перемоги, але гості таки змогли відігратися у компенсований час — у цьому їм допоміг курйозний автогол воротаря господарів Бенту на 90+8 хвилині. Бразильський голкіпер припустився помилки під час гри на виході, внаслідок чого м'яч опинився у воротах.

Огляд матчу "Аль-Наср" — "Аль-Хіляль"

Після цієї нічиєї Аль-Наср" (83 очки) зберіг лідерство у чемпіонаті Саудівської Аравії. За тур до кінця команда Жорже Жезуша на 5 балів випереджає "Аль-Хіляль", який має матч у запасі.

Тож перше чемпіонство Роналду в Саудівській Аравії відкладається — 21 травня "Аль-Наср" в останньому турі прийматиме "Дамак" і вже там намагатиметься здобути титул.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ із Забарним вирвав перемогу та впритул наблизився до чемпіонства у Франції.

