Рекордна застава у 180 млн, 4 паспорти та таємна "Династія": як у ВАКС обирали запобіжний захід Єрмаку

Андрій Єрмак / Джерело: Facebook-сторінка Андрія Єрмака / © із соцмереж

Реклама

У Вищому антикорупційному суді (ВАКС) відбулося засідання щодо обрання запобіжного заходу для колишнього керівника Офісу президента України Андрію Єрмаку.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про засідання ВАКС 12 травня

Що відомо про засідання ВАКС у справі Єрмака

У Вищому антикорупційному суді відбулося засідання щодо обрання запобіжного заходу для екскерівника Офісу президента України Андрію Єрмаку. Прокуратура вимагала арешту з рекордною заставою у 180 млн грн.

Реклама

Справа ексочільника ОП складається з 16 томів, кожен із яких містить близько 250 сторінок, і адвокат Єрмака Ігор Фомін зазначив, що захист ще не встиг повністю вивчити всі матеріали. Через великий обсяг доказів сьогодні суд не виніс остаточного рішення.

Попри відкритий формат засідання, деякі докази прокурорка САП Валентина Гребенюк оголошуватиме у закритому режимі, що підтримала і сторона захисту.

Під час засідання з’явилися нові деталі справи «Династії»

Прокурори САП під час засідання ВАКС оприлюднили нові подробиці справи про елітне містечко «Династія» у Козині. За даними слідства, будівництво чотирьох резиденцій планували ще у 2020 році для впливових осіб: Олексія Чернишова, Андрія Єрмака та Тимура Міндіча, окремий будинок зі спа-зоною передбачався для спільного користування.

Прокурори стверджують, що Чернишов займався земельними питаннями, Міндіч — фінансуванням та конспірацією, а Андрій Єрмак був одним із виконавців схеми. Зокрема, резиденція R2, яка за версією САП, нібито призначалася саме для тодішнього голови ОП, а його інтереси у проєкті певний час представляв батько Борис Єрмак.

Реклама

Фінансування будівництва на 72% складалося з корупційних коштів, пов’язаних з енергетикою та так званим «бекофісом Міндіча». Лише за проєктування містечка заплатили 735 тисяч доларів, з яких майже 180 тисяч витратили на будинок для Єрмака. Наразі слідство триває.

У суді повідомили, скільки разів Єрмак виїжджав за кордон та скільки має паспортів

Під час судового засідання прокурор повідомив, що екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак володіє чотирма дипломатичними паспортами, один із яких чинний до 2030 року.

За даними слідства, від початку повномасштабного вторгнення і до листопада 2025 року посадовець перетинав кордон 86 разів. Сторона обвинувачення також зазначила, що не має актуальних відомостей про його поїздки за останні місяці, оскільки інформацію про пересування колишнього очільника ОП видалили з бази даних.

Єрмак міг узгоджувати призначення міністрів із «гадалкою»

На суді прокурори заявили, що Андрій Єрмак міг узгоджувати призначення топпосадовців із «експерткою» з феншую. У телефоні підозрюваного знайшли листування з контактом «Вероніка Феншуй Офіс».

Реклама

За даними слідства, з цією особою обговорювали кандидатури прем’єра, міністра охорони здоров’я та Олега Татарова. Критерієм вибору нібито були навіть дати народження кандидатів.

Сам Єрмак відмовився коментувати це по суті, пообіцявши відповіді від адвокатів згодом.

«Ми завтра все прокоментуємо. Коли виступатиме мій адвокат, він відповість на всі ті моменти, які сьогодні ми почули від сторони обвинувачення», — сказав Єрмак.

Які заяви зробив Єрмак у суді

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував звинувачення та заявив, що не збирається залишати країну, оскільки вважає себе цілком самодостатньою людиною, і готовий відстоювати свою правоту під час судового процесу.

Реклама

Андрій Єрмак зазначив, що як професійний адвокат він розуміє перебіг процесу і впевнений у своїх діях. Також він зауважив, що не очікував великої кількості людей на суді через зайнятість колег.

«Я самодостатня людина, і, повірте, є багато людей, які, я знаю, поважають мене, поважають те, що я робив, те, що я сьогодні роблю як адвокат. Але я розумію, вони всі люди зайняті. І я з повагою ставлюся до них. Набагато більше сьогодні державних справ, ніж бути тут. У мене є адвокат», — сказав Андрій Єрмак.

Андрій Єрмак під час судового засідання / © ТСН

Він також запевнив, що його позиція залишається незмінною попри судовий процес.

Водночас він відмовився відповідати на запитання журналістів: «чи спілкується він із президентом України». Схожа ситуація склалася і щодо питання про будинок у Козині, і чи справді його готували для Єрмака.

Реклама

Замість ексочільника ОП відповідь дав його адвокат, який зауважив, що не сторона обвинуваченого не буде коментувати певні обставини після того, як буде заслухана справа.

«Давайте ми зупинимося, дайте нам попрацювати, а далі — повага і до вас», — сказав адвокат



Згодом Єрмак заявив, що останнім часом було багато тиску на правоохоронні органи, які розслідують цю справу.

«Останнім часом було дуже багато тиску на правоохоронні органи з різних боків, що я вважаю саме тиском. Тому що правосуддя, розслідування повинні відбуватися незалежно і без тиску, з великою повагою і до правоохоронців, і до судової влади. Тому треба дати можливість, щоб це відбувалося без тиску. А коли публічно кожного дня багато разів закликають саме вже до якихось дій, я вважаю, що це в правовій і демократичній державі неприпустимо», — завив ексочільник ОП.

Також під час брифінгу у ВАКС між колишнім очільником ОП та ексрозвідником Романом Червінським сталася словесна перепалка. Єрмак зауважив, що вони не бачилися з того часу, як його брат представляв Червінського як свого побратима. У відповідь на це Роман Червінський заявив, що брат посадовця нібито вимагав гроші за організацію аудієнції з тодішнім головою Офісу президента.

Реклама

Андрій Єрмак категорично заперечив ці слова, нагадавши, що справу його брата вже розслідували. Він також додав, що згодом готовий розповісти, з якими саме проханнями тоді звертався сам Червінський під час тієї зустрічі.

«Я думаю, що це не відповідає дійсності. Тому що справа мого брата розслідувалася. І я думаю, що прийде час, і ми також проговоримо, про що ви тоді просили на цій зустрічі», — заявив Єрмак.

Також насамкінець ексочільник ОП наголосив, що буде відстоювати свої права, свою репутацію і продовжувати займатися адвокатською діяльністю.

Обшуки у водія Андрія Єрмака

У грудні 2025 року під час обшуків у водія ексголови ОП Андрія Єрмака детективи НАБУ знайшли документи, що свідчать про спроби впливу на призначення в Службі безпеки. Про це стало відомо на засіданні ВАКС.

Реклама

В автівці Mercedes на оперативних номерах вилучили записи під назвою «СБ України: програма максимум». Документ містив три етапи:

«Максимум» — перелік кандидатур на ключові керівні посади в СБУ;

«Середня» та «Мінімум» — плани щодо подальших та першочергових призначень.

Конкретні прізвища прокуратура поки не розголошує, хоча вони вже долучені до матеріалів справи. Раніше про сам факт обшуків повідомляло видання «Дзеркало тижня», але подробиці знахідок з’явилися лише зараз.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів