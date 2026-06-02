Яке свято 3 червня 2026 року / © ТСН

Реклама

3 червня 2026 року — середа. 1560-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

3 червня віряни святкують День пам’яті святого мученика Лукиліяна і тих, хто з ним / © pexels.com

Завтра, 3 червня, віряни святкують День пам’яті святого мученика Лукиліяна і тих, хто з ним. Спочатку він був язичницьким жерцем, але навернувся до християнства, прийняв хрещення і почав проповідувати віру в Христа. За це його схопили й жорстоко катували. У в’язниці Лукиліян зустрів чотирьох юнаків-християн — Клавдій, Іпатій, Павло та Діонисій. Він укріплював їх у вірі та готував до мученицького подвигу. Усіх разом кинули в розпечену піч, але вони залишилися неушкодженими. Після цього юнаків стратили мечем, а Лукиліяна розіп’яли на хресті.

3 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день велосипеда / © pexels.com

3 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день велосипеда. Це міжнародне свято було проголошене Генеральною Асамблеєю Організація Об’єднаних Націй 2018 року, щоб підкреслити важливість велосипеда як простого, доступного, надійного та екологічного виду транспорту. Ініціатором створення свята став польський соціолог Лешек Сібільський, який багато років популяризував ідею використання велосипеда для покращення здоров’я людей, розвитку спорту та збереження довкілля.

Реклама

3 червня Всесвітній день бігу / © pexels.com

Також 3 червня Всесвітній день бігу. Припадає на першу середу червня. Історія свята бере початок 2009 року зі заходу National Running Day у США. Згодом ініціатива набула міжнародного масштабу, об’єднавши мільйони людей різного віку та рівня фізичної підготовки. Сьогодні до святкування долучаються професійні спортсмени, аматори та всі, хто прагне зробити крок до здоровішого життя. Біг вважається одним із найдоступніших видів фізичної активності. Він допомагає зміцнювати серцево-судинну систему, підвищує витривалість, покращує настрій, сприяє зниженню стресу та підтримці загального добробуту.

3 червня День народження парашута / © pexels.com

А ще 3 червня День народження парашута. Саме цього дня 1785 року французький винахідник і аеронавт Франсуа Бланшар продемонстрував використання парашута, скинувши з повітряної кулі собаку в кошику. Тварина благополучно приземлилася, що стало важливим кроком у розвитку засобів безпечного спуску з висоти.

3 червня святкують Всесвітній день сидру / © pexels.com

3 червня святкують Всесвітній день сидру. Свято присвячене одному з найдавніших фруктових напоїв у світі та покликане популяризувати культуру виробництва сидру, традиції садівництва й різноманіття місцевих сортів яблук. Сидр — це слабоалкогольний напій, який виготовляють шляхом ферментації яблучного соку. Його історія налічує багато століть. Особливо популярним він став у регіонах, багатих на яблуневі сади, зокрема у Франції, Іспанії та Великій Британії.

3 червня Всесвітній день клишоногості / © pexels.com

Також 3 червня Всесвітній день клишоногості. Його мета — привернути увагу до вродженої ортопедичної вади та підтримати людей, які народилися з цим станом. Клишоногість (вроджена деформація стопи) — це стан, при якому стопа дитини повернута всередину і вниз, через що ускладнюється нормальна опора та хода. Це одна з найпоширеніших вроджених деформацій опорно-рухового апарату.

Реклама

3 червня День захисту від комах / © pexels.com

А ще 3 червня День захисту від комах. Сенс цього дня — нагадати про важливість захисту людини, тварин і житла від комах, які можуть бути не лише неприємними, а й небезпечними. Йдеться насамперед про комарів, кліщів, мошок, мурах та інших шкідників.

Новини партнерів