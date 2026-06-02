ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
717
Час на прочитання
2 хв

«Циркони», «Калібри» і «Шахеди»: вночі РФ запустила по Україні сотні ракет і дронів, куди цілився ворог

Під час масованого удару росіяни запустили 73 ракети, зокрема вісім протикорабельних 3М22 «Циркон».

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Атака РФ на Україну.

Атака РФ на Україну.

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі проти 2 черовеня армія Російської Федерації здійснила комбінований удар по Україні. Росіяни застосували 729 засобів повітряного нападу: 73 ракети повітряного, наземного та морського базування, а також 656 БпЛА різних типів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Вночі проти 2 червня противник завдав масованого комбінованого удару із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів. Основний напрямок удару — Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони», — наголосили військові.

Російські війська запустили:

  • вісім протикорабельних ракет 3М22 «Циркон» — райони пусків — тимчасов анексований Крим, Курська область;

  • 33 балістичні ракети Іскандер-М — райони пуску — Брянська, Курська і Ростовська області, Крим;

  • 27 крилатих ракет Х-101 — райони пусків — Вологодська область;

  • п’ять крилатих ракет «Калібр» — райони пусків — акваторія Каспійського моря;

  • 656 ударних БпЛА типу «Shahed», «Гербера», «Італмас», баражуючих боєприпасів «Бандероль», дронів-імітаторів типу «Пародія»: напрямки запуску — Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також з Гвардійсько і Чауди, що в Криму.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 642 цілі – 40 ракет та 602 безпілотники різних типів:

  • 11 балістичних ракет «Іскандер-М»;

  • 26 крилатих ракет Х-101;

  • три крилаті ракети «Калібр»;

  • 602 безпілотники різних типів.

За попередніми даними, афіксовано влучання 30 балістичних, трьох крилатих ракет та 33 дронів на 38 локаціях. Падіння удамків сталися на 15 локаціях.

Атака РФ 2 червня — що відомо

Вночі поти 2 червня РФ завдала удару, до якого довго готувалася. Найбільший удар стався по Києву, де загинуло четверо осіб. Окірм того, під прицілом були великі обласні цетри. Зокрема, Дніпро.

В обласному центрі Росія вдарила по житловому кварталу: частково зруйновані двоповерховий та чотириповерховий багатоквартирні житлові будинки, підприємство, знищені гаражі та автомобілі. Щонайменше сім осіб загинуло.

Окрім того, зранку, після 07:00, знову було оголошено повітярну тривогу, яка охопила майже всі області, окірм п’яти на заході. У Києві знову сталися потужні вибухи. За даними моніторів, росіяни запустили дві ракети «Циркон».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
717
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie