Атака РФ на Україну.

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі проти 2 черовеня армія Російської Федерації здійснила комбінований удар по Україні. Росіяни застосували 729 засобів повітряного нападу: 73 ракети повітряного, наземного та морського базування, а також 656 БпЛА різних типів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Вночі проти 2 червня противник завдав масованого комбінованого удару із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів. Основний напрямок удару — Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони», — наголосили військові.

Російські війська запустили:

вісім протикорабельних ракет 3М22 «Циркон» — райони пусків — тимчасов анексований Крим, Курська область;

33 балістичні ракети Іскандер-М — райони пуску — Брянська, Курська і Ростовська області, Крим;

27 крилатих ракет Х-101 — райони пусків — Вологодська область;

п’ять крилатих ракет «Калібр» — райони пусків — акваторія Каспійського моря;

656 ударних БпЛА типу «Shahed», «Гербера», «Італмас», баражуючих боєприпасів «Бандероль», дронів-імітаторів типу «Пародія»: напрямки запуску — Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також з Гвардійсько і Чауди, що в Криму.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 642 цілі – 40 ракет та 602 безпілотники різних типів:

11 балістичних ракет «Іскандер-М»;

26 крилатих ракет Х-101;

три крилаті ракети «Калібр»;

602 безпілотники різних типів.

За попередніми даними, афіксовано влучання 30 балістичних, трьох крилатих ракет та 33 дронів на 38 локаціях. Падіння удамків сталися на 15 локаціях.

Атака РФ 2 червня — що відомо

Вночі поти 2 червня РФ завдала удару, до якого довго готувалася. Найбільший удар стався по Києву, де загинуло четверо осіб. Окірм того, під прицілом були великі обласні цетри. Зокрема, Дніпро.

В обласному центрі Росія вдарила по житловому кварталу: частково зруйновані двоповерховий та чотириповерховий багатоквартирні житлові будинки, підприємство, знищені гаражі та автомобілі. Щонайменше сім осіб загинуло.

Окрім того, зранку, після 07:00, знову було оголошено повітярну тривогу, яка охопила майже всі області, окірм п’яти на заході. У Києві знову сталися потужні вибухи. За даними моніторів, росіяни запустили дві ракети «Циркон».

Дата публікації 08:44, 02.06.26

