Атмосфера повністю перебудується: синоптики попередили про кардинальну зміну погоди в Україні

В багатьох областях України 2 червня переважатиме суха погода / © pexels.com

Реклама

У вівторок, 2 червня, погода в Україні суттєво зміниться: холодний вітер нарешті відступить, і завдяки теплим південним потокам у більшості областей встановиться комфортна, сонячна та по-справжньому літня погода з температурою до +25 градусів.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що 2 червня в Україні денна температура повітря в більшості регіонів країни триматиметься на рівні від +20 до +24 градусів тепла.

Прохолодніше буде у західних областях, зокрема, у Чернівецькій, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській, де стовпчики термометрів покажуть від +17 до +20 градусів вище нуля. За словами Діденко, загалом в Україні пануватиме суха погода, а парасольки знадобляться лише мешканцям західного регіону та Одеської області, де пройдуть дощі.

Реклама

«Вітер нарешті міняє напрямки на південні! Буде невеликим, максимум помірним», — зазначає синоптикиня.

Свою чергою керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомив про перебудову синоптичних процесів, під час якої холодне повітря з півночі відступає, поступаючись місцем теплим південним вітрам.

За даними метеоролога, 2 червня антициклон з Чорного моря забезпечить в Україні комфортну погоду.

Синоптик зазначив, що суттєвих опадів у цей день не передбачається. Попри доволі прохолодну ніч із температурою в межах +6…+11 градусів, у денні години почнеться активне надходження теплого повітря, завдяки чому термометри покажуть приємні +20…+25 градусів тепла.

Реклама

Проте фахівець попереджає, що у середу, 3 червня, ситуація зміниться. До Черкаської області наблизиться інший атмосферний фронт, цього разу з південного заходу, який принесе з собою грозові дощі, локальний град, а також потужні пориви вітру до 17–22 метрів за секунду.

Водночас в Українському гідрометцентрі повідомляють, що 2 червня в полі підвищеного тиску переважатиме суха погода, лише на заході та південному заході України в зоні впливу атмосферного фронту пройдуть дощі. Синоптики прогнозують хмарну погоду із короткочасними проясненнями.

«На заході та південному заході країни помірні, на Закарпатті та Одещині місцями значні дощі; на решті території без опадів», — йдеться у повідомленні.

Вітер переважно південно-східний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +23 градусів тепла.

Реклама

Погода в Україні 2 червня / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, минула зима в Україні стала найхолоднішою за останні 15 років, тож ТСН.ua вирішив з’ясувати, чи справді варто чекати аномально спекотного літа. На основі сучасних європейських моделей та розрахунків українських фахівців уже склали орієнтовну погодну мапу на літній сезон.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів