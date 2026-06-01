У червні очікується кілька періодів підвищеної сонячної активності, які можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

Згідно з даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, у червні 2026 року магнітні бурі будуть різної інтенсивності.

Потужні магнітні бурі очікуються: 11 та 12 червня.

Геомагнітні шторми середньої потужності прогнозують: 4, 9 та 13 червня.

Слабкі магнітні бурі будуть: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14-20 червня.

Як покращити самопочуття

Найчутливішими до магнітних бур є люди з хронічними хворобами чи метеозалежністю. У цей період організм може гірше впорюватися з регуляцією нервової та серцево-судинної систем, що і спричиняє дискомфорт.

Найчастіше підвищена сонячна активність викликає головний біль, дратівливість, коливання тиску, порушення сну та зниження працездатності. Особливо вразливими є люди з серцево-судинними захворюваннями, тривалим стресом, а також літні люди.

Що радять робити

Нормалізувати сон. Спати щонайменше вісім годин на добу.

Збалансувати водний баланс. Пити протягом дня чисту воду.

Переглянути щоденний раціон. Надати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

