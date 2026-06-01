Магнітні бурі у червні 2026 року — названо небезпечні дні
На початку місяця прогнозують переважно слабку сонячну активність, водночас вже ближче до середини червня очікуються помітні збурення.
У червні очікується кілька періодів підвищеної сонячної активності, які можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей.
Згідно з даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, у червні 2026 року магнітні бурі будуть різної інтенсивності.
Потужні магнітні бурі очікуються: 11 та 12 червня.
Геомагнітні шторми середньої потужності прогнозують: 4, 9 та 13 червня.
Слабкі магнітні бурі будуть: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14-20 червня.
Як покращити самопочуття
Найчутливішими до магнітних бур є люди з хронічними хворобами чи метеозалежністю. У цей період організм може гірше впорюватися з регуляцією нервової та серцево-судинної систем, що і спричиняє дискомфорт.
Найчастіше підвищена сонячна активність викликає головний біль, дратівливість, коливання тиску, порушення сну та зниження працездатності. Особливо вразливими є люди з серцево-судинними захворюваннями, тривалим стресом, а також літні люди.
Що радять робити
Нормалізувати сон. Спати щонайменше вісім годин на добу.
Збалансувати водний баланс. Пити протягом дня чисту воду.
Переглянути щоденний раціон. Надати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.