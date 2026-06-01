ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
7
Час на прочитання
1 хв

Магнітні бурі у червні 2026 року — названо небезпечні дні

На початку місяця прогнозують переважно слабку сонячну активність, водночас вже ближче до середини червня очікуються помітні збурення.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Магнітні бурі впливають на метеозалежних людей

Магнітні бурі впливають на метеозалежних людей / © ТСН.ua

У червні очікується кілька періодів підвищеної сонячної активності, які можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

Згідно з даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, у червні 2026 року магнітні бурі будуть різної інтенсивності.

Потужні магнітні бурі очікуються: 11 та 12 червня.

Геомагнітні шторми середньої потужності прогнозують: 4, 9 та 13 червня.

Слабкі магнітні бурі будуть: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14-20 червня.

Як покращити самопочуття

Найчутливішими до магнітних бур є люди з хронічними хворобами чи метеозалежністю. У цей період організм може гірше впорюватися з регуляцією нервової та серцево-судинної систем, що і спричиняє дискомфорт.

Найчастіше підвищена сонячна активність викликає головний біль, дратівливість, коливання тиску, порушення сну та зниження працездатності. Особливо вразливими є люди з серцево-судинними захворюваннями, тривалим стресом, а також літні люди.

Що радять робити

  • Нормалізувати сон. Спати щонайменше вісім годин на добу.

  • Збалансувати водний баланс. Пити протягом дня чисту воду.

  • Переглянути щоденний раціон. Надати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
7
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie