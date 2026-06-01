Яку мінімалку платитимуть від 1 червня: менше цієї зарплати українцям вже не дають

Старт літа не принесе кардинальних фінансових змін

Перегляд соціальних стандартів у червні 2026 року не передбачається. Мінімальна зарплата залишиться на рівні 8647 гривень — це закріплено законом «Про Державний бюджет на 2026 рік».

Після відрахування 18% ПДФО та 5% військового збору «на руки» працівники отримають близько 6658 гривень.

Прожитковий мінімум для різних демографічних груп у червні становитиме:

загальний — 3209 гривень

для працездатних осіб — 3328 гривень

для дітей до 6 років — 2817 гривень

для дітей від 6 до 18 років — 3512 гривень

для пенсіонерів та осіб, які втратили працездатність — 2595 гривень

За даними Держстату, середня заробітна плата штатних працівників в Україні у квітні 2026 року зросла на 0,5% і становила 30 515 гривень. Найбільше платять у Києві — 48 003 гривні. Лідером за зарплатами серед галузей залишається IT та телекомунікації з показником 77 861 грн.

Українцям можуть суттєво підвищити соціальні стандарти: прожитковий мінімум пропонують збільшити більш ніж утричі. Ініціатива передбачає також зростання пенсій і мінімальної зарплати.

НБУ прогнозує, що зарплати в Україні продовжать зростати, а рівень безробіття поступово знижуватиметься на тлі структурних змін на ринку праці та дефіциту кваліфікованих працівників.

«В умовах відновлення економічної активності ринок праці потребуватиме значної кількості працівників. Високий попит на робочу силу сприятиме скороченню безробіття і підтримуватиме збільшення зарплат», — йдеться у повідомленні відомства.

