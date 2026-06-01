ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
46
Час на прочитання
3 хв

Діалог через тексти Айтматова: як у Києві об’єднали киргизьку класику, психологію та культурну дипломатію під час війни Новини компаній

У Києві відбулася знакова публічна літературно-психологічна дискусія «Чоловіче та жіноче: діалог через тексти Чингіза Айтматова та сучасні реалії». Подія, присвячена Міжнародному дню сім’ї, ознайомила українське суспільство з гуманістичною спадщиною всесвітньо відомого киргизького письменника, прозаїка та дипломата Чингіза Айтматова (1928–2008).

Коментарі
Діалог через тексти Айтматова: як у Києві об’єднали киргизьку класику, психологію та культурну дипломатію під час війни

Захід проведено під патронатом Посольства Киргизької Республіки в Україні, за ініціативи громадської платформи MÜTEŞEM QIRIM (MQ Community) на чолі з Леніє Ібрагімовою та Владою Корольковою. Ця ініціатива опікується популяризацією загальнотюркськогї та кримськотатарської культурно-історичної спадщини, зокрема, через мистецтво, виставкову діяльність, дипломатію та суспільні проєкти.

Програма вечора розпочалася з хвилини мовчання: присутні вшанували пам’ять загиблих військових і цивільних. Цей момент ще раз гостро позначив важкий контекст, в якому українці продовжують триматися та дбати про своє ментальне здоров’я.

Громада та дипломати зустрічали гостей у «Киргизькій вітальні» з національними стравами, які підготували киргизька діаспора в Україні та українсько-американський міжнародний ліцей «Меридіан». Учасники заходу мали змогу ознайомитися з виставкою шкіряних картин про Центральну Азію, а також із книгами Чингіза Айтматова та киргизьким епосом, виданими українською мовою.

Надзвичайний і Повноважний Посол Ідріс Кадиркулов звернувся до гостей напряму:

«Я разом з вами пережив цю тяжку зиму і ще більше відчув згуртованість суспільства.

І мені, як представнику киргизького народу, захотілося поділитися теплом нашої душі.

Мені відомо, що для багатьох українців Тарас Шевченко — це голос нації. А для багатьох киргизів Чингіз Айтматов — її інтелектуальне й гуманістичне обличчя. Обидва стали символами свого народу… … через три видатні твори Чингіза Айтматова — «Тополенька моя в червоній хустці», «Червоне яблуко» та «Джаміля», ми прагнемо познайомити українське суспільство не лише з художньою красою киргизької літератури, а й з глибинною моральною та психологічною цінностю, що відображають серце киргизької душі: повагу до людини, взаємопідтримку, любов до близьких і природи, чесність та людяність.

Сьогодні, у період тяжких випробувань і викликів, важливість людських почуттів, щирості та душевної відкритості залишається незмінною. Як наголошував сам Айтматов: найголовніше для людини — залишатися людиною».

Зворушливою частиною заходу стало ексклюзивне домашнє відеозвернення сина письменника — відомого державного діяча й дипломата Аскара Айтматова. Він записав його одразу після виписки з лікарні, щоб особисто підтримати українців у часи екзистенційної загрози, висловивши щире захоплення мужністю та патріотизмом українського народу.

Діалог через тексти Айтматова: як у Києві об’єднали киргизьку класику, психологію та культурну дипломатію під час війни (16 фото)

Чоловіче та жіноче діалог через тексти Чингіза Айтматова та сучасні реалії_6
Чоловіче та жіноче діалог через тексти Чингіза Айтматова та сучасні реалії_1
Чоловіче та жіноче діалог через тексти Чингіза Айтматова та сучасні реалії_2
Чоловіче та жіноче діалог через тексти Чингіза Айтматова та сучасні реалії_7
Чоловіче та жіноче діалог через тексти Чингіза Айтматова та сучасні реалії_5
Чоловіче та жіноче діалог через тексти Чингіза Айтматова та сучасні реалії_3
Чоловіче та жіноче діалог через тексти Чингіза Айтматова та сучасні реалії_4
Чоловіче та жіноче діалог через тексти Чингіза Айтматова та сучасні реалії_10
Чоловіче та жіноче діалог через тексти Чингіза Айтматова та сучасні реалії_13
Чоловіче та жіноче діалог через тексти Чингіза Айтматова та сучасні реалії_14
Чоловіче та жіноче діалог через тексти Чингіза Айтматова та сучасні реалії_16
Чоловіче та жіноче діалог через тексти Чингіза Айтматова та сучасні реалії_15
Чоловіче та жіноче діалог через тексти Чингіза Айтматова та сучасні реалії_12
Чоловіче та жіноче діалог через тексти Чингіза Айтматова та сучасні реалії_11
Чоловіче та жіноче діалог через тексти Чингіза Айтматова та сучасні реалії_8
Чоловіче та жіноче діалог через тексти Чингіза Айтматова та сучасні реалії_9

У відеоформаті гостей також привітала Тетяна Миколаївна Крупа — відома вчена, археолог-реставратор, очільниця міжнародної науково-дослідницької лабораторії археологічно-технологічної експертизи YMAI при Margulan Centre.

Головним символом заходу став портрет Чингіза Айтматова, виконаний у техніці дереворізу у 2013 році Василем Євдокимовичем Перевальським — видатним Народним художником України, Академіком Національної академії мистецтв України. Автор особисто завітав на подію та розповів про сенси, які закладав у цю картину, що стала особливим подарунком для Посольства Киргизької Республіки.

Практичну частину дискусії реалізували провідні українські психологи — кандидати наук Геннадій Мустафаєв та Катерина Гольцберг разом із ідеологом та модератором заходу Леніє Ібрагімовою. Вони провели детальний розбір повістей «Тополенька моя в червоній хустці», «Червоне яблуко» та «Джаміля». Через моделі поведінки героїв експерти проаналізували проблематику одвічного вибору між почуттям та обов’язком, ціну внутрішньої свободи, а також феномен того, чому гуманістичні сенси киргизького класика так гостро резонують в Україні сьогодні.

Цей захід став чудовим прикладом ефективної культурної дипломатії та солідарності між народами.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
46
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie