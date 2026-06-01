Діалог через тексти Айтматова: як у Києві об’єднали киргизьку класику, психологію та культурну дипломатію під час війни

Захід проведено під патронатом Посольства Киргизької Республіки в Україні, за ініціативи громадської платформи MÜTEŞEM QIRIM (MQ Community) на чолі з Леніє Ібрагімовою та Владою Корольковою. Ця ініціатива опікується популяризацією загальнотюркськогї та кримськотатарської культурно-історичної спадщини, зокрема, через мистецтво, виставкову діяльність, дипломатію та суспільні проєкти.

Програма вечора розпочалася з хвилини мовчання: присутні вшанували пам’ять загиблих військових і цивільних. Цей момент ще раз гостро позначив важкий контекст, в якому українці продовжують триматися та дбати про своє ментальне здоров’я.

Громада та дипломати зустрічали гостей у «Киргизькій вітальні» з національними стравами, які підготували киргизька діаспора в Україні та українсько-американський міжнародний ліцей «Меридіан». Учасники заходу мали змогу ознайомитися з виставкою шкіряних картин про Центральну Азію, а також із книгами Чингіза Айтматова та киргизьким епосом, виданими українською мовою.

Надзвичайний і Повноважний Посол Ідріс Кадиркулов звернувся до гостей напряму:

«Я разом з вами пережив цю тяжку зиму і ще більше відчув згуртованість суспільства.

І мені, як представнику киргизького народу, захотілося поділитися теплом нашої душі.

Мені відомо, що для багатьох українців Тарас Шевченко — це голос нації. А для багатьох киргизів Чингіз Айтматов — її інтелектуальне й гуманістичне обличчя. Обидва стали символами свого народу… … через три видатні твори Чингіза Айтматова — «Тополенька моя в червоній хустці», «Червоне яблуко» та «Джаміля», ми прагнемо познайомити українське суспільство не лише з художньою красою киргизької літератури, а й з глибинною моральною та психологічною цінностю, що відображають серце киргизької душі: повагу до людини, взаємопідтримку, любов до близьких і природи, чесність та людяність.

Сьогодні, у період тяжких випробувань і викликів, важливість людських почуттів, щирості та душевної відкритості залишається незмінною. Як наголошував сам Айтматов: найголовніше для людини — залишатися людиною».

Зворушливою частиною заходу стало ексклюзивне домашнє відеозвернення сина письменника — відомого державного діяча й дипломата Аскара Айтматова. Він записав його одразу після виписки з лікарні, щоб особисто підтримати українців у часи екзистенційної загрози, висловивши щире захоплення мужністю та патріотизмом українського народу.

У відеоформаті гостей також привітала Тетяна Миколаївна Крупа — відома вчена, археолог-реставратор, очільниця міжнародної науково-дослідницької лабораторії археологічно-технологічної експертизи YMAI при Margulan Centre.

Головним символом заходу став портрет Чингіза Айтматова, виконаний у техніці дереворізу у 2013 році Василем Євдокимовичем Перевальським — видатним Народним художником України, Академіком Національної академії мистецтв України. Автор особисто завітав на подію та розповів про сенси, які закладав у цю картину, що стала особливим подарунком для Посольства Киргизької Республіки.

Практичну частину дискусії реалізували провідні українські психологи — кандидати наук Геннадій Мустафаєв та Катерина Гольцберг разом із ідеологом та модератором заходу Леніє Ібрагімовою. Вони провели детальний розбір повістей «Тополенька моя в червоній хустці», «Червоне яблуко» та «Джаміля». Через моделі поведінки героїв експерти проаналізували проблематику одвічного вибору між почуттям та обов’язком, ціну внутрішньої свободи, а також феномен того, чому гуманістичні сенси киргизького класика так гостро резонують в Україні сьогодні.

Цей захід став чудовим прикладом ефективної культурної дипломатії та солідарності між народами.

