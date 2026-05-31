1 червня 2026 року — понеділок. 1558-й день війни в Україні.

Завтра, 1 червня, віряни святкують День пам’яті святого мученика Юстина Філософа та інших. Він жив у II столітті та був одним із найвидатніших християнських мислителів ранньої Церкви. Народився в Самарії, здобув ґрунтовну філософську освіту й після пошуків істини прийняв християнство. Юстин захищав християнську віру перед язичниками та написав кілька важливих богословських творів. Близько 165 року в Римі він загинув мученицькою смертю за відмову зректися Христа.

1 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день батьків. Свято було проголошене Організація Об’єднаних Націй 2012 року, щоб вшанувати роль батьків у вихованні дітей та підкреслити їхню відповідальність за добробут і гармонійний розвиток підростаючого покоління. Головна мета цього дня — висловити вдячність батькам за любов, турботу, самопожертву та підтримку, які вони дарують своїм дітям протягом життя. Свято нагадує, що саме сім’я є першим середовищем, де дитина навчається цінностей, довіри, поваги та відповідальності.

Також 1 червня Всесвітній день молока. Свято було започатковане 2001 року з метою привернення уваги до важливої ролі молока та молочних продуктів у харчуванні людей у всьому світі. Молоко є джерелом білка, кальцію, вітамінів і мінералів, необхідних для здорового розвитку організму. Всесвітній день молока покликаний підвищити обізнаність про поживну цінність молочних продуктів, підтримати молочну галузь та наголосити на її значенні для продовольчої безпеки багатьох країн.

А ще 1 червня Всесвітній день відповідального туризму. Ця дата покликана привернути увагу до принципів відповідального та сталого туризму, які допомагають зберігати природну спадщину, поважати місцеві культури та підтримувати добробут громад, що приймають туристів.

1 червня святкують Всесвітній день рифа. Коралові рифи часто називають «тропічними лісами океану», адже вони є домівкою для величезної кількості морських організмів. Хоча рифи займають менш як 1% океанічного дна, вони підтримують близько 25% усіх морських видів. Крім того, вони забезпечують їжею, робочими місцями та захистом узбережжя сотні мільйонів людей у всьому світі.

Також 1 червня Всесвітній день нарцисичного насильства. Це неофіційна міжнародна дата, яка виникла як ініціатива психологів, активістів і спільнот підтримки людей, що пережили емоційне та психологічне насильство у стосунках із людьми з вираженими нарцисичними рисами.

