"Багато шуму з нічого": аналітик оцінив дії Трампа щодо Ірану

Трамп, Іран / © Главред

Ситуація навколо можливого загострення між США та Іраном дедалі більше нагадує «день бабака», вважає аналітик Ігор Семиволос. За його словами, останнім часом президент США Дональд Трамп регулярно робить гучні заяви про можливу угоду з Тегераном або ж навпаки — публікує жорсткі погрози на адресу Ірану.

Про це анілтик Цетру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос написав у Facebook.

Водночас жодних остаточних рішень досі не ухвалено.

«Трамп пише, що угода майже готова, йде в ситуаційну кімнату — рішення не прийняте. Пише погрози, йде в ситуаційну кімнату — рішення не прийняте», — зазначив Семиволос.

На його думку, така поведінка є своєрідною ілюстрацією так званої «теорії божевільного», яку пов’язують із 37-м президентом США Річардом Ніксоном. Ця стратегія передбачає створення образу непередбачуваного лідера для тиску на опонентів і заплутування власного виборця.

Водночас Семиволос скептично оцінює нинішню динаміку навколо іранського питання. За його словами, наразі спостерігається радше інформаційний шум, аніж ознаки підготовки до серйозних політичних або військових кроків.

«Багато шуму з нічого, суцільна імітація шторму замість реального стратегічного рішення», — підсумував аналітик.

Ситуація між США та Іраном — останні новини

Раніше йшлося про те, що США готові зняти морську блокаду та повністю відкрити Ормузьку протоку, але лише за умови, що Іран назавжди відмовиться від створення ядерної зброї. Також Тегеран має завершити розмінування акваторії та ліквідувати весь збагачений ядерний матеріал, який Дональд Трамп назвав «ядерним пилом» після попередніх ударів американських бомбардувальників B-2. До робіт із знищення цього матеріалу можуть бути залучені Сполучені Штати, Китай та МАГАТЕ. Трамп заявив, що більшість деталей майбутньої угоди вже погоджено, а остаточне рішення щодо іранського питання обговорюється в Білому домі.

США завдали нових ударів по військових об'єктах в Ірані, які, за оцінками Вашингтона, становили загрозу для американських сил і комерційного судноплавства в Ормузькій протоці. Також американські військові перехопили та збили кілька іранських безпілотників. Удари відбулися на тлі переговорів щодо припинення конфлікту та продовження режиму перемир'я.

