ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
2 хв

До України суне пік холоду та нове нашестя негоди: синоптики назвали дату, до коли "штормитиме"

В Україні очікується різке зниження температури повітря, яке в окремих областях удень не перевищить +10…+13 градусів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 30 травня

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 30 травня

Наприкінці травня українцям доведеться знову дістати теплі речі та парасольки, адже синоптики прогнозують штормовий вітер, дощі і суттєве зниження температури майже по всій країні.

Зокрема, 30-31 травня в більшості областей України очікується низька температура повітря, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

«Протягом дня передбачається і в суботу, і в неділю лише +12+17 градусів, у західних областях трохи тепліше, +19+23, на Закарпатті до +24 градусів. Особливо холодно буде вдень в неділю на Житомирщині, Київщині, Черкащині, Вінниччині, Рівненщині — лише +10+13 градусів», — зазначає Діденко.

Водночас синоптикиня зауважує, що повсюди переважатиме волога погода з періодичними дощами, і тільки на заході 30 травня минеться без опадів. Рвучкий північно-західний вітер у неділю нарешті вщухне.

За прогнозом очільника Черкаського гідрометцентру Віталія Постриганя, 30 травня буде «пік холоду»: вночі температура повітря становитиме від +4 до +9 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище позначок +12…+17 градусів тепла.

«Високе весняне сонце активізує конвективні процеси, а це — грози та пов’язані з ними небезпечні явища: град і поривчастий вітер 15-20 м/с», — попереджає Постригань.

Водночас синоптик зазначає, що в останній день календарної весни, у неділю, погода почне покращуватися. Попри локальні короткочасні дощі, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +14…+19 градусів тепла. Проте ніч усе ще залишатиметься прохолодною — температура повітря коливатиметься межах від +5 до +10 градусів вище нуля.

Згідно з інформацією від Укргідрометцентру, 30 травня в країні спостерігатиметься мінлива хмарність. На півдні та сході очікуються нетривалі дощі, які в денні години подекуди супроводжуватимуться грозами, хоча в нічний час на сході, як і на Закарпатті, істотних опадів не передбачається.

Вітер здебільшого матиме північно-західний напрямок і швидкість 5–10 м/с, проте вдень у південно-західних регіонах країни можливі сильні пориви до 15–20 м/с.

Вночі на більшості територій стовпчики термометрів покажуть від +4 до +9 градусів тепла, а вдень повітря прогріється лише до +16 градусів. Значно теплішою погода буде у західній частині країни: там нічні показники коливатимуться в межах +8…+13 градусів, удень очікується +17…+22 градуси, а на Закарпатті повітря прогріється до комфортних +24 градусів.

Погода в Україні 30 травня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 30 травня / © Укргідрометцентр

Раніше метерологи наголосили, що найхолодніша зима за 15 років в Україні не обіцяє автоматично спекотного літа через кліматичні зміни та початок впливу Ель-Ніньйо, тому українські науковці закликають не панікувати щодо екстремальної спеки.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
72
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie