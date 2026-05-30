До України суне пік холоду та нове нашестя негоди: синоптики назвали дату, до коли "штормитиме"

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 30 травня

Наприкінці травня українцям доведеться знову дістати теплі речі та парасольки, адже синоптики прогнозують штормовий вітер, дощі і суттєве зниження температури майже по всій країні.

Зокрема, 30-31 травня в більшості областей України очікується низька температура повітря, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

«Протягом дня передбачається і в суботу, і в неділю лише +12+17 градусів, у західних областях трохи тепліше, +19+23, на Закарпатті до +24 градусів. Особливо холодно буде вдень в неділю на Житомирщині, Київщині, Черкащині, Вінниччині, Рівненщині — лише +10+13 градусів», — зазначає Діденко.

Водночас синоптикиня зауважує, що повсюди переважатиме волога погода з періодичними дощами, і тільки на заході 30 травня минеться без опадів. Рвучкий північно-західний вітер у неділю нарешті вщухне.

За прогнозом очільника Черкаського гідрометцентру Віталія Постриганя, 30 травня буде «пік холоду»: вночі температура повітря становитиме від +4 до +9 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище позначок +12…+17 градусів тепла.

«Високе весняне сонце активізує конвективні процеси, а це — грози та пов’язані з ними небезпечні явища: град і поривчастий вітер 15-20 м/с», — попереджає Постригань.

Водночас синоптик зазначає, що в останній день календарної весни, у неділю, погода почне покращуватися. Попри локальні короткочасні дощі, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +14…+19 градусів тепла. Проте ніч усе ще залишатиметься прохолодною — температура повітря коливатиметься межах від +5 до +10 градусів вище нуля.

Згідно з інформацією від Укргідрометцентру, 30 травня в країні спостерігатиметься мінлива хмарність. На півдні та сході очікуються нетривалі дощі, які в денні години подекуди супроводжуватимуться грозами, хоча в нічний час на сході, як і на Закарпатті, істотних опадів не передбачається.

Вітер здебільшого матиме північно-західний напрямок і швидкість 5–10 м/с, проте вдень у південно-західних регіонах країни можливі сильні пориви до 15–20 м/с.

Вночі на більшості територій стовпчики термометрів покажуть від +4 до +9 градусів тепла, а вдень повітря прогріється лише до +16 градусів. Значно теплішою погода буде у західній частині країни: там нічні показники коливатимуться в межах +8…+13 градусів, удень очікується +17…+22 градуси, а на Закарпатті повітря прогріється до комфортних +24 градусів.

Погода в Україні 30 травня / © Укргідрометцентр

Раніше метерологи наголосили, що найхолодніша зима за 15 років в Україні не обіцяє автоматично спекотного літа через кліматичні зміни та початок впливу Ель-Ніньйо, тому українські науковці закликають не панікувати щодо екстремальної спеки.

