Румунія просить НАТО посилити ППО після падіння дрона

Румунія офіційно звернеться до НАТО із проханням прискорити постачання засобів протиповітряної оборони після того, як російський безпілотник упав на житловий будинок у місті Галац поблизу кордону з Україною.

Про це заявила міністерка закордонних справ Румунії Оана Тойу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як зазначає видання, російський дрон у ніч проти 29 травня увійшов у повітряний простір Румунії та врізався у дах багатоквартирного будинку в Галаці.

Внаслідок удару сталася пожежа, двоє людей дістали легкі поранення.

За даними Міноборони Румунії, безпілотник перетнув український повітряний простір під час атаки РФ по цивільних об’єктах України.

Глава МЗС Румунії назвала інцидент «неприйнятним і відвертим порушенням нашого повітряного простору».

За її словами, головнокомандувач НАТО генерал Алексус Грінкевич підтримав попередні пропозиції Бухареста щодо переміщення військової техніки, а тепер Румунія просить пришвидшити ці постачання.

Водночас застосовувати статтю 4 договору НАТО про термінові консультації країна наразі не планує.

«У нас є підтвердження, що це російський безпілотник», — наголосила Оана Тойу.

Під час інциденту Румунія піднімала у повітря два винищувачі F-16, однак дрон не був збитий через ризик для цивільного населення над житловою забудовою.

Наразі НАТО оцінює можливості посилення румунської ППО. Зокрема, йдеться про передачу під командування Альянсу румунської системи боротьби з дронами MEROPS.

Тимчасовий прем’єр-міністр Румунії Ілліє Боложан уточнив, що країна просить у партнерів спеціалізовані радари для виявлення низьковисотних цілей.

Після інциденту Бухарест також вжив дипломатичних заходів: МЗС викликало посла РФ, Румунія закриває генеральне консульство Росії у Констанці, а російського генконсула буде вислано з країни.

Президент Румунії Нікусор Дан підтвердив це рішення.

У відповідь речниця МЗС РФ Марія Захарова пригрозила Бухаресту «відповіддю», а заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що країнам ЄС «потрібно замовкнути з цього питання».

Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що російська агресія «перетнула ще одну межу».

