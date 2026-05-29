Російський «Шахед» долетів до Румунії: чому це поганий сигнал для НАТО

Російський дрон типу «Шахед», який влучив у житловий будинок у румунському місті Галац, став тривожним сигналом не лише для Бухареста, а й для всього НАТО. Румунія має одну з найпідготовленіших до таких загроз систем протиповітряної оборони серед країн Альянсу, однак безпілотник усе одно не був збитий.

Про це йдеться в матеріалі Defense Express.

Інцидент стався вночі 29 травня під час чергової масованої атаки РФ із застосуванням далекобійних дронів. Близько другої години ночі російський БпЛА влучив у дах багатоповерхового житлового будинку в Галаці та вибухнув. Двоє мешканців отримали поранення. Якби дрон ішов лише на кілька метрів нижче, наслідки могли бути значно важчими.

Президент Румунії Нікушор Дан назвав подію серйозним інцидентом і скликав засідання ради нацбезпеки. У МЗС Румунії заявили про «серйозну та безвідповідальну ескалацію» з боку Росії. У НАТО атаку також засудили.

Водночас сам факт такого удару навряд чи можна назвати несподіваним. Російські «Шахеди» падають і вибухають на території Румунії ще з 2023 року. У 2024 році один із дронів вибухнув за п’ять кілометрів від міста Браїла з населенням близько 200 тисяч людей. Галац розташований ще ближче до українського кордону — приблизно за 10 кілометрів від Рені на Дунаї.

Особливо показовим є те, що румунські військові, за офіційними даними Бухареста, виявили повітряну ціль ще о 1:19 — приблизно за 40 хвилин до удару. У повітря підняли два винищувачі F-16 та вертоліт IAR 330 SOCAT. Пілоти мали дозвіл відкривати вогонь на ураження, а дрон фіксували й супроводжували. Попри це, його не знищили.

Румунія формально мала бути готовою до такого сценарію. Ще у травні 2025 року країна дозволила збивати російські дрони, які порушують її повітряний простір. До цього діяли жорсткіші обмеження: перед ураженням цілі необхідно було візуально підтвердити, що йдеться саме про далекобійний безпілотник.

Крім того, Румунія має значні сили для реагування. На озброєнні її Повітряних сил перебувають 55 винищувачів F-16. Також у країні постійно чергують літаки союзників по НАТО, зокрема на 57-й авіабазі імені Михайла Когелнічану. Окремо Румунія має 41 зенітну установку Gepard, які вважаються ефективними проти дронів.

Саме тому прохання Бухареста до союзників по НАТО пришвидшити передачу додаткових засобів протидії БпЛА викликає питання про те, чого саме бракує Румунії для захисту від таких атак. Адже країна вже має і авіацію, і наземні засоби, і досвід кількох років регулярних інцидентів із російськими дронами.

Удар по Галацу показав головну проблему: навіть країна НАТО, яка мала час підготуватися до загрози, не змогла запобігти влучанню російського безпілотника по житловому будинку. І це робить інцидент значно ширшим за межі однієї атаки — він став тестом для всієї системи реагування Альянсу на російські дрони біля своїх кордонів.

Після падіння російського безпілотника на житловий будинок у місті Галац Румунія оголосила про жорсткі дипломатичні кроки проти РФ. Президент Нікушор Дан заявив, що країна закриває російське консульство, а генерального консула РФ у Констанці оголосять персоною нон грата.

