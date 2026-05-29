- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 336
- Час на прочитання
- 2 хв
Ризик відкриття "другого фронту": Японія терміново відправляє військових до штабу допомоги Україні
Через російську загрозу Японія вперше в історії відправить офіцерів своїх Сил самооборони до командування НАТО в Німеччині, яке координує безпекову допомогу Україні.
Міністерство оборони Японії у п’ятницю, 29 травня, оголосило, що країна вперше відправить офіцерів Сил самооборони до розташованого в Німеччині командування НАТО для участі в місії щодо України.
Про це повідомляє The Japan Times з посиланням на офіційну заяву японського оборонного відомства.
Чим займатимуться японські офіцери
Відомство відправить чотирьох офіцерів до Штабу НАТО з надання допомоги в галузі безпеки та тренування для України (NSATU) — нової структури зі штаб-квартирою у Вісбадені. Двоє офіцерів представлятимуть Сухопутні сили самооборони, і ще по одному — Повітряні та Морські сили. У Міноборони Японії окремо наголосили, що ці військові не братимуть участі в реальних бойових діях.
Їхнім головним завданням стане координація надання обладнання та навчання для українських військових спільно з іншими державами, а також виконання ролі зв’язкових із країнами-партнерами. Крім того, відрядження дозволить Японії зміцнити власну оборону, засвоївши уроки з України щодо «нових способів ведення війни».
Загроза «другого фронту» від РФ
Зазначимо, що Токіо активізує співпрацю з НАТО на тлі серйозної стурбованості через зростання військової присутності Москви в регіоні. Як раніше попереджали аналітики, Росія різко посилила військову активність на Далекому Сході, що змушує Японію терміново зміцнювати власні північні рубежі.
Експерти припускають, що РФ може готувати «відволікальну операцію» в районі острова Хоккайдо. За найгіршим сценарієм, Росія здатна відкрити там другий фронт, якщо Японія буде зосереджена на потенційній кризі з Китаєм на півдні. На тлі цих загроз Росія вже розгорнула винищувачі Су-35 та протикорабельні ракети на спірних островах, а Охотське море поступово перетворює на заповідник для своїх атомних підводних човнів.