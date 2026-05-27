Японія терміново посилює оборону: РФ різко збільшила військову активність у регіоні

Японія стурбована зростанням військової активності Росії в регіоні. І ця стурбованість лише зростає.

Про це йдеться у матеріалі видання South China Morning Post.

Аналітики наголошують, що заклик Токіо підтримувати «бездоганну» оборону на своєму північному кордоні, навчання з оперативного перекидання військ з півночі на південь вказують як на підготовку до можливої «відволікальної операції» в районі Хоккайдо. За цим сценарієм Росія могла б відкрити другий фронт, якщо Японія вже була б зосереджена на кризі з Китаєм на півдні.

Занепокоєння Японії

Днями під час візиту на військові бази на Хоккайдо міністр оборони Шіндзіро Коїдзумі висловив занепокоєння щодо посилення військової активності Росії на Далекому Сході. З його слів, це «викликає серйозне занепокоєння» і робить посилення оборони найпівнічнішого головного острова Японії необхідним.

«Навіть попри зростання важливості зміцнення оборони південно-західних регіонів, Хоккайдо залишається життєво важливим регіоном. Необхідно продовжувати підтримувати тут бездоганну систему оборони», — наголосив міністр.

Аналітики наголошують, що Росія активно перетворює Охотське море — на північ від Хоккайдо — на «заповідник» для своїх атомних підводних човнів.

Дослідник Інституту гуманітарних і соцнаук Університету Каназава Шінго Нагата наголошує, що РФ також розгорнула винищувачі Су-35 та протикорабельні ракети на території, яку Токіо називає Північними територіями. Йдеться про чотири спірні острівці біля північно-східного узбережжя Хоккайдо, якими Росія керує як Південними Курильськими островами.

Ризик конфронтації

За словами Нагати, спільні навчання китайських та російських військ стали звичайною справою в японському повітряному просторі та водах. Втім, каже науковець, «у світлі цієї напруженості Хоккайдо, безсумнівно, став передовим центром національної оборони Японії, поряд з південно-західним регіоном».

Токіо розглядав оборону Хоккайдо та Східнокитайського моря як «абсолютно нероздільну». За словами Нагата, Наземні сили самооборони Японії відпрацьовували швидке передислокування військ, щоб підготуватися до російської «диверсійної операції навколо Хоккайдо для підтримки Китаю під час кризи».

Окрім того, модернізація застарілих винищувачів F-15 на авіабазі Тітосе стала «нагальним викликом». Японія планує замінити їх з 2030 року винищувачами-невидимками п’ятого покоління F-35A.

Аналітик наголошує, що Японія та Китай претендують на суверенітет над островами Дяоюйдао у Східнокитайському морі, якими наразі опікується Токіо. Втім, Китай регулярно розгортав у цьому районі важкоозброєні судна, а це викликає занепокоєння щодо ризику конфронтації та військової ескалації.

«Посилення спостереження на півночі є сигналом не лише Росії, й Китаю. Оскільки військово-морські сили Китаю перетворюються на справжні сили для боротьби з хаосом, здатні до тривалих операцій у відкритому океані, Японія тепер повинна серйозно враховувати оборону свого тихоокеанського флангу», — каже дослідник з питань безпеки Токійського університету Ю Коїдзумі.

Росія розширила свою базу атомних підводних човнів на півострові Камчатка та, схоже, має намір створити відділення Тихоокеанського флоту свого Головного управління глибоководних досліджень — підрозділу, відповідального за спеціальні підводні операції.

Виснаження ресурсів Японії

Найбільш нагальним занепокоєнням для Японії стала велика кількість перехоплень, спричинених наближенням російських літаків, заявив професор міжнародних відносин Джеймс Браун.

За даними Об’єднаного штабу Японії, між 1 квітня та 31 грудня минулого року Японія 448 разів піднімала винищувачі в повітря, здебільшого для перехоплення китайських та російських літаків у своїй зоні ідентифікації протиповітряної оборони. Крім того, демонстрація гіперзвукових ракет «Кинжал» у березні викликала «ще більше занепокоєння».

За словами Брауна, головним об’єктом уваги Токіо «безсумнівно» був південний захід країни, найближчий до Тайваню.

«Водночас Японія розуміє необхідність підтримки можливостей на Хоккайдо. Тому витівки Росії є подразником і виснажують ресурси Японії», — наголосив він.

Аналітики наголошують, що зосередження Токіо на півночі мало на меті «доповнити» оборонну позицію та «зробити її більш стійкою перед обличчям координації між Китаєм та Росією, а також запобігти будь-яким лазівкам або слабким цілям в оборонній архітектурі Японії».

Кабінет міністрів Японії затвердив рекордний оборонний бюджет у розмірі 58 мільярдів доларів США на 2026-й — це на 9,4% більше, ніж 2025-го. Це 12-й щорічний ріст поспіль. Це частина п’ятирічної програми з подвоєння витрат на оборону до 2 відсотків валового внутрішнього продукту.

