Кремль. / © Reuters

Реклама

Російська Федерація зухвало заявляє, що розпочата в Україні війні триватиме. Водночас Кремль продовжує повторювати, мовляв, прагне до «дипломатичного врегулювання».

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков.

У традиційній для кремлівського режиму манері він повторив, мовляв, Москва «не заперечує щодо дипломатичного шляху». Втім, каже Рябков, Київ начебто має прийняти, що межі Анкориджа безальтернативні.

Реклама

Зауважимо, що термін «формула Анкориджу» Кремль використовує після зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці у серпні 2025-го. У Москві кажуть, що йдеться про виведення ЗСУ з Донбасу. Водночас американський лідер не підтвердив, що така домовленість існує.

Водночас Рябков наголошує, мовляв, війна в Україні, яку в РФ зухвало називають «сво», триває. Ба більше, він також наголосив на наративі «фюрера» Кремля, що «цілей буде досягнуто».

Війна в Україні — заяви РФ

Раніше речник «фюрера» Дмитро Пєсков висунув цинічні звинувачення Володимиру Зеленському. З його слів, Кремль буцімто «віддає перевагу мирному шляху». Втім, брехливо додав він, «войовничі заяви» президента України є «головною перешкодою» до миру.

Водночас очільник МЗС Сергій Лавров заявив, що начебто загарбницька армія Росії «рухається» до цілей, які поставив Путін. Він також вигадав, що від початку 2026-го окупанти захопили близько 80 населених пунктів. Втім, доказів цього він не надав.

Реклама

Також міністр наголошує, мовляв, «врегулювання» війни в Україні «буде результатом компромісу». Однак, додав Лавров, Москва має «принципову позицію» і її готові досягати «або переговорами, або під час спеціальної воєнної операції».

Новини партнерів