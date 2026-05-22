Лавров раптово заговорив про "компроміс" щодо війни в Україні

Лавров і Путін / © Associated Press

Реклама

У Росії брехливо заявили, мовляв, розуміють, що «врегулювання» війни в Україні, яку вони самі ж розпочали, «буде результатом компромісу».

Про це зухвало заявив очільник МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв’ю росЗМІ.

Зауважимо, що він не уточнив, чи піде Росія бодай на якийсь компроміс. Адже, як відомо, вони зазвичай або погрожують або висувають ультимативні вимоги.

Реклама

Водночас посіпака «фюрера» наголосив, мовляв, Кремль має «принципову позицію». Начебто Росія готова досягати його «або переговорами, або під час спеціальної воєнної операції».

Повторив Лавров і путінський наратив про відстоювання в Україні «законних інтересів», а ще «захист прав людини», які нібито утискають в Україні.

Війна в Україні — зухвалі заяви Лаврова

Під час візиту до КНР Лавров дав інтерв’ю Shanghai Media Group, під час якого видав кілька заяв про війну. За його словами, армія РФ нібито «рухається» до цілей так званої «сво», які поставив їхній «фюрер» Володимир Путін.

Він також повторив наратив Кремля, мовляв, Москва «відкрита до переговорів», звинувачуючи Київ у протилежному.

Реклама

Окрім того, очільник МЗС країни-агресорки вигадав нове виправдання війни, яку Путін розпочав в Україні. Мовляв, йдеться про «історичну справедливість». Він згадав «споконвічно російські землі», які об’єдналися в СРСР, а також «російський народ, який завжди проживав і в Криму, і на південному сході території» України.

Дата публікації 22:19, 14.05.26 Кількість переглядів 160 Перший візит Трампа в Китай за 9 років! Що залишилося за кадром?!

Новини партнерів