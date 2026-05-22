Ціни на полуницю в Україні нарешті обваляться: коли можна буде купити ягоду дешево

Полуниця / © Associated Press

Реклама

Від 15 червня українці зможуть купувати вітчизняну полуницю і черешню орієнтовно по 80 гривень за кілограм.

Про це повідомив нардеп від «Слуги народу» Дмитро Соломчук.

З його слів, наразі висока вартість продуктів зумовлена виключно тим, що сезон ще не розпочався, а на полицях переважає імпорт.

Реклама

«Позитивний прогноз стосується і врожаю черешні. Минулого року весняні заморозки знищили цвіт, що призвело до дефіциту та появи ягід за неадекватними цінами. Цьогоріч українські садівники обіцяють великий врожай, тому місцева черешня коштуватиме майже на рівні з полуницею», — зазначив він.

В Україні почали знижуватися ціни на полуницю. Як зазначають аналітики, українські господарства різко збільшили обсяги пропозиції. Про це повідомляє EastFruit.

За словами експертів, збільшилася пропозиція ягоди від виробників із західних областей.

У результаті в умовах жорсткої конкуренції садівники змушені поступово знижувати ціни на швидкопсувну ягоду. Якщо минулими вихідними ягоду з теплиць фермери відмовлялися продавати дешевше за 200-260 грн за кг, то цього тижня, коли південні та західні області розпочали збирати врожай у теплицях, гуртові ціни одразу знизилися на 14% — до 150-200 грн за кг.

Реклама

Ба більше, сьогодні на деяких ринках Києва в роздрібному продажі ягоду можна купити по 150 грн за кг. Утім, ціна залежить від розміру та свіжості ягоди.

Нагадаємо, супермаркети в Україні знизили ціни на яйця. Проте більшість продуктів харчування в Україні продовжують зростати в ціні, а один із товарів несподівано подешевшав.

Новини партнерів