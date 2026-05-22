Цены на клубнику в Украине наконец-то обвалятся: когда можно будет купить ягоду дешево

С 15 июня украинцы смогут покупать отечественную клубнику и черешню ориентировочно по 80 гривен за килограмм.

Об этом сообщил нардеп от «Слуги народа» Дмитрий Соломчук.

По его словам, высокая стоимость продукта обусловлена исключительно тем, что сезон еще не начался, а на полках преобладает импорт.

«Позитивный прогноз касается и урожая черешни. В прошлом году весенние заморозки уничтожили цвет, что привело к дефициту и появлению ягод по неадекватным ценам. В этом году украинские садоводы обещают большой урожай, поэтому местная черешня будет стоить почти на уровне клубники», — отметил он.

В Украине начали снижаться цены на клубнику. Как отмечают аналитики, украинские хозяйства резко увеличили объемы предложения. Об этом сообщает EastFruit.

По словам экспертов, увеличилось предложение ягоды от производителей из западных областей.

В результате в условиях жесткой конкуренции садоводы вынуждены постепенно снижать цены на скоропортящуюся ягоду. Если в минувшие выходные ягоду из теплиц фермеры отказывались продавать дешевле 200-260 грн за кг, то на этой неделе, когда южные и западные области начали собирать урожай в теплицах, оптовые цены сразу снизились на 14% — до 150-200 грн за кг.

Более того, сегодня на некоторых рынках Киева в розничной продаже ягоду можно купить по 150 грн за кг. Впрочем, цена зависит от размера и свежести ягоды.

