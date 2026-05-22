Будет ли новое наступление из Беларуси и сколько войск собирает РФ: эксперты рассказали подробности

В течение последней недели поступают тревожные сигналы о возможных планах России на севере Украины. Кремль рассматривает пять сценариев, среди которых создание буферной зоны в Черниговской области или поход на Киев. Для этого враг планирует мобилизовать еще 100 тысяч человек.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведок и спецслужб, у врага есть пять сценариев расширения войны через север. Атака может состояться со стороны Беларуси, Брянской области или против одной из стран НАТО с белорусской территории.

Источники в Силах обороны отмечают, что самым реалистичным из этих сценариев является попытка создания буферной зоны на Черниговщине глубиной от 10 до 20 километров. В то же время, наименее вероятным вариантом специалисты считают новую попытку наступления непосредственно на Киев.

Что касается сроков, то начало такой операции, согласно выбранным россиянами вариантам, возможно не ранее осени.

Что происходит на границе сейчас

Издание отмечает, что уровень угрозы на севере оценивается как низкий. Достаточного количества российских войск для наступления ни со стороны Беларуси, ни со стороны Брянщины нет. В Беларуси продолжают дислоцироваться 4 батальона местной армии — это около 1900 военных, проходящих постоянную ротацию.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на днях заверил, что Минск не планирует втягиваться в войну.

«Мы не собираемся втягиваться в войну в Украине. Это возможно только в том случае, если Украина совершит агрессию против нас», — заявил диктатор.

Однако Владимир Зеленский убежден, что Путин активно пытается вовлечь Лукашенко в новые агрессивные операции.

Откуда возьмут войска

Для реализации северной кампании России нужны люди. По словам Владимира Зеленского, Кремль готовит новые мобилизационные шаги.

Речь идет о плане набрать дополнительно 100 тысяч человек, подобно волне мобилизации осенью 2022 года, когда было призвано около 300 тысяч россиян. Эти силы планируют добавить к тем 409 тысячам человек, которых Москва собирается набрать в этом году по контракту. Именно эту стотысячную армию Кремль рассматривает как ресурс для возможной операции на северных рубежах Украины.

Зачем России новый фронт

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтверждает, что российский генштаб активно планирует наступательные действия с севера.

В общей сложности собеседники «РБК-Украина» выделяют 5 главных мотивов российского диктатора:

Сковать силы ВСУ на севере, заставив их держать оборону.

Оттянуть украинские резервы с горячих участков фронта, в том числе из Донбасса.

Создать буферную зону на пограничье, о чем Путин заявлял еще два года назад.

Оказать дополнительное психологическое давление на общество, чтобы заставить Украину принять условия РФ.

В случае атаки на Киев — предпринять очередную попытку захватить военно-политическое руководство страны.

Украинское руководство уверяет, что ситуация контролируется, а Силы обороны готовы к развитию событий на северных рубежах.

Напомним, 18-21 мая Россия и Беларусь проводили совместные ядерные учения, что доказывает намерения Кремля использовать Минск для будущих российских военных операций. Аналитики Института изучения войны отмечают, что РФ может произвести новую военную операцию с территории Беларуси.

Также начальник Генерального штаба Армии Чешской Республики Карел Ржегка заявил, что Россия пытается запугать Запад и НАТО своими военными учениями и ядерной риторикой, однако союзники не боятся такого бряцания оружием.

В то же время генерал подчеркнул, что Россия и Беларусь остаются непредсказуемыми, поэтому угрозу возможных действий с севера нельзя полностью исключать. По его словам, Украина сейчас гораздо сильнее, чем в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

