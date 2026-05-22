Путин дожал Лукашенко и это еще не конец: РФ может провести новую военную операцию с территории Беларуси – ISW

Лукашенко и Путин / © Associated Press

Россия и Беларусь завершили совместные ядерные учения 21 мая, что доказывает намерения Кремля использовать Минск для будущих российских военных операций.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко 21 мая председательствовали на втором этапе совместных российско-белорусских учений по ядерным силам.

Министерство обороны России заявило, что российские войска доставили ядерные боеприпасы в Беларусь, а белорусские войска отрабатывали получение, оснащение и перемещение специализированных боеприпасов и пусковых установок для баллистической ракетной системы «Искандер-М».

Министерство обороны России заявило, что обучение включали запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» из государственного испытательного космодрома Плесецк, гиперзвуковой ракеты «Циркон» из Баренцевого моря, МБР «Синева» с подводной атомной стратегической подводной лодки, крылатых ракет с самолетами с самолета МиГ-31И и ракеты «Искандер-М» с полигона Капустин Яр.

Путин заявил, что Россия и Белоруссия планируют провести двухлетние учения «Щит Союза» в 2027 году. Последующие учения «Щит Союза» могут впервые включать ядерный компонент.

«Обучение с российским ядерным оружием, развернутым на территории Беларуси, подчеркивают, в какой степени Россия поглотила Беларусь под свой фактический контроль. В Конституции Беларуси ранее отмечалось, что Беларусь является неядерным государством, но РБ внесла изменения в свою Конституцию в 2022 году, отказавшись от нейтралитета и неядерного статуса страны, вероятно, под давлением Кремля и влиянием на принятие решений Беларусью. Учения отражают ухудшение суверенитета Беларуси», — считают эксперты.

Напомним, Украина экстренно укрепляет границу из-за угрозы из Беларуси. Пограничники и военные усиливают инженерное устройство и создают минно-взрывные заграждения по всей протяженности северной границы.

Президент Владимир Зеленский поехал на северные рубежи, в частности в город Славутич, чтобы проверить подготовку к защите в случае нового российского наступления из Белоруссии.

Зеленский предупредил, что РФ действительно рассматривает нападение на Украину из Белоруссии и Брянщины.

Сам Лукашенко назвал условие, при котором Беларусь может вступить в войну против Украины.

